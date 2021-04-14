Бывшую девушку Бена Аффлека заметили в компании нового мужчины

Лос-Анджелес, 14 апреля. Экс-возлюбленная голливудского актера Бена Аффлека Ана де Армас прогулялась с собакой в компании нового мужчины.

Звезда фильмов «Бегущий по лезвию» и «Глубокие воды» 32-летняя Ана де Армас, судя по всему, строит новые отношения. Яркую брюнетку заметили с брутальным красавцем в Голливуде. Незнакомец выглядел намного моложе бывшего возлюбленного актрисы 48-летнего Аффлека. Фото парочки опубликовало западное издание The News.

Желтая пресса решила, что Ана больше не страдает по Бену, а веселится с мускулистым шатеном. Папарацци заметили, что ни актриса, ни ее новый ухажер не стремились произвести впечатление друг на друга — оба гуляли в спортивных костюмах. На голове избранника де Армас красовалась бейсболка, а сама актриса скрывала лицо крупными солнцезащитными очками.

После прогулки пара зашла в кафе. Актриса потягивала кофе через трубочку и с интересом что-то разглядывала на смартфоне приятеля. Эта встреча носила неформальный, легкий характер, уверены папарацци.

Отношения Аффлека и де Армас были недолгими. Их роман начался весной прошлого года и продолжался до октября. По слухам, девушка устала возиться со страдающим от алкогольной зависимости актером и не хотела нянчить его детей от Дженнифер Гарнер.