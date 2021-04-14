Центробанк оценил перспективы роста экономики России

Москва, 14 апреля. Департамент Центробанка спрогнозировал снижение инфляции к концу текущего года в России.

Согласно информации из бюллетеня «О чем говорят тренды» департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ, российские темпы роста экономики начнут в скором времени замедляться, а инфляция перейдет к устойчивому снижению к концу года. Об этом сообщает ТАСС.

Прогноз регулятора предполагает, что инфляция достигла своего пика в марте, в апреле она будет постепенно снижаться, а дальше будет взят курс на постоянное снижение.

«Достижение годовой инфляцией локального пика 5,8% в марте, вероятно, сменится снижением в апреле. При этом дальнейшее замедление годовой инфляции может идти медленно в связи с инерционностью динамики цен и сохраняющимся преобладанием краткосрочных проинфляционных факторов. При этом постепенное снижение месячных темпов роста цен с повышенных уровней приведет к дальнейшему устойчивому замедлению годовой инфляции только в конце 2021 года», — указывается в бюллетене департамента регулятора.

Необходимо отметить, что выводы и рекомендации департамента, приведенные в документе, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.

Регулятор сейчас работает над модернизацией внутренней экономики страны. Так, к концу 2021 года планируется запустить прототип платформы, которую станут тестировать в течение всего 2022 года. Впоследствии Центробанк намеревается презентовать дорожную карту по запуску цифровой национальной валюты.