Онищенко объяснил, почему россиянам лучше держаться подальше от Турции

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал ограничение авиасообщения России с Турцией, где зафиксирована сильнейшая вспышка COVID-19. Онищенко поддержал решение российских властей и отметил, что это не только грамотный шаг с эпидемиологической точки зрения, но и действия, направленные на защиту интересов РФ и ее граждан.

«Спор, на каком берегу Черного моря отдыхать, для россиян, безусловно, должен быть решен в пользу нашей части Черноморского побережья, — отметил Онищенко в комментарии ФАН. — И, вообще, у нас в России такое разнообразие курортов, столько удивительных ландшафтов, разных климатических поясов, что выбор россиян должен быть, естественно, в пользу отдыха в родной стране. Что касается Турции, то советую не забывать не только об эпидемиологии, но и о политическом аспекте. Власти Турции вновь и вновь заявляют, что не считают Крым частью России. Это явное и яркое проявление пантюркизма, об этом не надо забывать. Турция всегда претендовала на Крым, действуя через крымско-татарскую диаспору. Анкара едва терпела Крым и в составе Украины, но при этом активно насаждала на полуострове идеи пантюркизма, пользуясь слабостью тогдашнего киевского руководства».

Геннадий Онищенко напомнил о недавних переговорах президента Украины Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в том числе о поставках Киеву турецких высокоточных боевых беспилотников.

«Если вспомнить воинственные заявления господина Зеленского, высока вероятность, что турецкие вооружения будут использованы против народа Донбасса. Так что, безусловно, в очень своевременном ограничении сообщения с Турцией есть аспект не только эпидемиологический, но и политический. В конечном счете речь идет о патриотизме», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Напомним, ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев призвал россиян, планы на отдых которых были сорваны из-за закрытия турецкого направления, проявить патриотизм. Косачев напомнил, что президент Турции Эрдоган отказывается признать законность воссоединения Крыма с Россией, что, по мнению сенатора, является проявлением недружественного отношения к Москве. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления, что ограничение авиасообщения с Турцией может иметь политическую составляющую.