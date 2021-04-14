Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Онищенко объяснил, почему россиянам лучше держаться подальше от Турции

Онищенко объяснил, почему россиянам лучше держаться подальше от Турции

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко прокомментировал ограничение авиасообщения России с Турцией, где зафиксирована сильнейшая вспышка COVID-19. Онищенко поддержал решение российских властей и отметил, что это не только грамотный шаг с эпидемиологической точки зрения, но и действия, направленные на защиту интересов РФ и ее граждан.

«Спор, на каком берегу Черного моря отдыхать, для россиян, безусловно, должен быть решен в пользу нашей части Черноморского побережья, — отметил Онищенко в комментарии ФАН. — И, вообще, у нас в России такое разнообразие курортов, столько удивительных ландшафтов, разных климатических поясов, что выбор россиян должен быть, естественно, в пользу отдыха в родной стране.

Что касается Турции, то советую не забывать не только об эпидемиологии, но и о политическом аспекте. Власти Турции вновь и вновь заявляют, что не считают Крым частью России. Это явное и яркое проявление пантюркизма, об этом не надо забывать. Турция всегда претендовала на Крым, действуя через крымско-татарскую диаспору.

Анкара едва терпела Крым и в составе Украины, но при этом активно насаждала на полуострове идеи пантюркизма, пользуясь слабостью тогдашнего киевского руководства».

В Турции зафиксирована новая вспышка COVID-19

Геннадий Онищенко напомнил о недавних переговорах президента Украины Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в том числе о поставках Киеву турецких высокоточных боевых беспилотников.

«Если вспомнить воинственные заявления господина Зеленского, высока вероятность, что турецкие вооружения будут использованы против народа Донбасса. Так что, безусловно, в очень своевременном ограничении сообщения с Турцией есть аспект не только эпидемиологический, но и политический. В конечном счете речь идет о патриотизме», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Напомним, ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев призвал россиян, планы на отдых которых были сорваны из-за закрытия турецкого направления, проявить патриотизм. Косачев напомнил, что президент Турции Эрдоган отказывается признать законность воссоединения Крыма с Россией, что, по мнению сенатора, является проявлением недружественного отношения к Москве. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления, что ограничение авиасообщения с Турцией может иметь политическую составляющую.

Данные по коронавирусу на 14.04.2021

Новости партнеров