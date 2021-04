Жители Сент-Винсента столкнулись с нехваткой воды во время извержения вулкана

Кингстаун, 14 апреля. Жители острова Сент-Винсент столкнулись с нехваткой питьевой воды — ее запасы загрязнены пеплом от извергающегося вулкана Суфриер, сообщили власти островного государства.

Today's #TimelapseTuesday loop features imagery from the #GOESEast ????️ of the #LaSoufrière #volcano erupting on St. Vincent Island throughout the day on April 11. The volcano continues to periodically erupt, and volcanologists say the activity could continue for weeks. pic.twitter.com/sE9rI3Aj4G