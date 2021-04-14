Жители Сент-Винсента столкнулись с нехваткой воды во время извержения вулкана

Кингстаун, 14 апреля. Жители острова Сент-Винсент столкнулись с нехваткой питьевой воды — ее запасы загрязнены пеплом от извергающегося вулкана Суфриер, сообщили власти островного государства.

Today's #TimelapseTuesday loop features imagery from the #GOESEast ????️ of the #LaSoufrière #volcano erupting on St. Vincent Island throughout the day on April 11. The volcano continues to periodically erupt, and volcanologists say the activity could continue for weeks. pic.twitter.com/sE9rI3Aj4G — NOAA Satellites (@NOAASatellites) April 13, 2021

Новый выброс из вулкана Суфриер произошел 13 апреля, в атмосферу была выброшена новая порция дыма и пепла. Население продолжают эвакуировать из районов на севере острова, расположенных в непосредственной близости от вулкана. Примерно 3000 человек на данный момент находятся в 80 убежищах, созданных правительством, большинство из которых на данный момент переполнены.

Another day, another explosive eruption. We press on. #LaSoufriere Day 5. pic.twitter.com/xk3Aq7PHga — Heidi Badenock ???????? (@heidibadenock) April 13, 2021

Центральное управление водоснабжения и канализации не может осуществлять сбор воды из источников с 9 апреля, когда Ла Суфриер впервые проявил активность. В результате к 14 апреля произошло истощение запасов воды на более чем 50%.

Весь остров покрыт вулканическим пеплом, который уничтожил урожаи, загрязнил источники воды, привел к гибели животных и разрушил местную инфраструктуру.

К 13 апреля сотни людей выстроились в очереди, чтобы получить воду, еду или деньги, отправленные друзьями и родственниками за границей.

«В наших домах не осталось воды, только пыль. Мы благодарим бога за то, что живы, но сейчас мы нуждаемся в большей помощи», — сообщил бывший офицер полиции Пол Смарт, стоящий в очереди за водой, агентству Reuters.

По словам премьер-министра Сент-Винсента и Гренадин Ральфа Гонсалвеса в ходе конференции на местной радиостанции NBC Radio, стране потребуются сотни миллионов долларов, чтобы восстановиться после извержения вулкана Суфриер. Он благодарил соседние страны Карибского бассейна за продовольственную помощь, средства индивидуальной защиты и цистерны с водой. Всемирный банк выделил 20 млн долларов правительству Сент-Винсента и Гренадин в рамках программы страхования от последствий катастрофы.

Гонсалвес также сообщил, что на сегодняшний день жертв от извержения не было. Однако премьер-министр призвал всех, кто живет недалеко от вулкана, покинуть свои дома как можно скорее. Ранее стало известно, что к эвакуации, которая будет осуществляться с помощью круизных лайнеров, будут допущены только те жители острова, которые прошли вакцинацию от COVID-19.

Вулкан Суфриер в последний раз извергался в 1979 году. До этого в результате извержения 1902 года погибли 1600 человек. На текущий момент вулкан продолжает свою активность, какой мощности может достигнуть извержение, сейчас не ясно.