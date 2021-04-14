Эфир: Почему весной вместе со снегом исчезают дороги

В среду, 14 апреля, в 14:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию на тему «Почему весной вместе со снегом исчезают дороги».

Несмотря на все усилия правительства, дороги в России остаются проблемой: согласно рейтингам Всемирного банка, качество российских дорог и плотность дорожной сети соответствуют примерно 100-му месту. И хотя достоверность подобных рейтингов вызывает сомнения у специалистов, факты таковы: качество дорог в соседней Финляндии, где климат ничуть не теплее среднероссийского, намного выше, чем в РФ.

Минтранс России предложил с 2025 года сосредоточить усилия на приведении в нормативное состояние наиболее важных региональных дорог, которые будут включены в опорную сеть РФ. Основная цель — довести до нормативного состояния 85% этих дорог к 2030 году.

Специалисты утверждают, что качественные и долговечные дороги нужно строить из бетона, а не асфальта, как в России. Правительством РФ утверждена Стратегия развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года. Там указано, что к 2030 году доля ввода в эксплуатацию дорог с цементобетонным покрытием в общем объеме строительства должна составлять до 50%.

Профессиональное сообщество ждет от таких дорог повышенных эксплуатационных характеристик: достижения продолжительных межремонтных сроков, повышения безопасности за счет отсутствия пластической колеи, увеличения объемов грузовых перевозок (благодаря повышенной нагрузки на ось), улучшения видимости на дороге в темное время суток, а также экономической привлекательности строительства за счет долговечности таких покрытий.

Сейчас в России протяженность дорог с цементобетонным покрытием составляет 1300 км, или 2,6% от общей протяженности федеральных трасс. Однако у бетона есть и проблемы. Два главных минуса бетонного полотна — это неустойчивость к низким температурам и высокая стоимость строительства. Материал обладает пористой структурой — впитывает воду, во время морозов вода превращается в лед и вспучивает даже самое прочное полотно.

Кроме того, железобетон имеет свойство расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении. В условиях российского климата с высокими перепадами температур на бетонном покрытии постоянно будут появляться трещины. Также бетон намного дороже асфальта. В среднем километр бетонной дороги будет стоить на 30% больше заасфальтированной. А так как чиновники стремятся на всем экономить, массового перехода на бетон в обозримом будущем может и не произойти.

Какое будущее ждет российские дороги? Будут ли расти количество платных дорог и цены на проезд по ним? Уйдут ли российские дороги под землю по примеру гиперлупа Илона Маска, чтобы решить проблему низких температур и неустойчивых грунтов? Решила ли проблему финансирования строительства дорог система «Платон»? Будут ли запрещать шипованную резину в России по примеру некоторых стран?

На вопросы в рамках нашего эфира ответили специалисты: координатор рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов, автопутешественник Павел Садчиков, президент Общенациональной ассоциации автотуризма и караванинга Сергей Лобарев.