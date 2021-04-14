«Российская труба» становится фактором в грядущих выборах канцлера Германии

13 апреля состоялся визит главы Пентагона Ллойда Остина в Германию и его встреча с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Многие эксперты и политики называют этот визит «историческим» и «переломным», надеясь, что он станет началом «перезагрузки» американо-германских отношений. Определенное значение он имеет и для России, поскольку ряд заявлений от встретившихся высоких сторон по российской тематике уже прозвучал. Впрочем, есть в этой встрече и несколько сугубо германских внутриполитических мотивов, о которых подробнее будет сказано ниже.

Труба и «перезагрузка»

Однако начать все же стоит с «перезагрузки отношений» и с того, что, собственно, США и Германия планируют перезагружать. Дело в том, что политика Дональда Трампа в адрес европейских союзников по НАТО не устраивала этих самых союзников. В том числе и ФРГ. Дело в том, что Трамп настаивал на увеличении денежных взносов от стран НАТО на содержание Альянса. В частности, он говорил о необходимости выделения до 2% ВВП государств-участников. И подписывал указы о планомерном выводе американского военного контингента с германских баз НАТО. Речь шла о выводе 9500 военных и иных специалистов.

Джо Байден заморозил эту инициативу. Более того, в рамках встречи с министром обороны США был озвучен план увеличения американского военного контингента в Германии на 500 специалистов. С другой стороны, требования по увеличению финансирования НАТО остались в силе. К слову, сейчас, даже постоянно увеличивая расходы на Альянс, Германия тратит в этом направлении 1,56% ВВП. Что явно несколько меньше пресловутых двух процентов.

Впрочем, наибольший интерес вызывают здесь переговоры по «Северному потоку-2», о которых также зашла речь в рамках встречи Ллойда Остина и Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Здесь нужно понимать, что СП-2 – это теперь предмет переговоров и Пентагона в том числе. Поскольку ряд законодательных актов о санкционном противодействии российскому газопроводу внесен в военный бюджет Штатов на нынешний год. Трамп принятие этого бюджета бойкотировал. Но у Байдена несколько иная позиция.

Еще перед тем, как стало известно об официальных результатах переговоров, в немецкой прессе выступил координатор немецкого правительства по трансатлантическим отношениям Петер Байер, который заявил, что СП-2 мешает «американо-германской перезагрузке», и при этом предложил наложить мораторий на окончание строительства трубопровода для того, чтобы «создать коридор возможностей» для конструктивных переговоров с США.

Германские интриги

Здесь нужно запомнить одну очень интересную деталь: Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Петер Байер — члены Христиано-демократического союза (ХДС), самое непосредственное отношение к которому имеет и Ангела Меркель.

При этом Байер — это последовательный сторонник инициатив США и максимального присутствия Штатов на территории Европы вообще и Германии в частности. Даже когда это идет вразрез с заявлениями Меркель и ее ближайших соратников.

В целом, позиция Германии по СП-2, хоть и с трудом, и с колебаниями, была лояльной. Газопровод медленно, но верно строился, поскольку это «соответствовало национальным интересам Германии и ее энергетической безопасности». Несмотря на неоднократные заявления представителей того же Госдепартамента США о том, что «Северный Поток-2» — это «рычаг политического контроля Европы со стороны России». Да и в целом на текущий момент объект, что называется, практически построен и скоро будет сдан в эксплуатацию.

И Петер Байер не мог об этом не знать. Но еще про Байера известно то, что он уже несколько лет поддерживает политическое продвижение Аннегрет Крамп-Карренбауэр. С которой все более, чем интересно, поскольку после ряда поражений ХДС, она от образа «мини-Меркель» перешла после 2020 года к статусу «одного из наименее популярных политиков в Германии».

Тем не менее, выборы канцлера Германии уже скоро. Определились и два основных претендента. Это нынешний лидер ХДС — Армин Лашет, а также лидер ХСС — Маркус Зёдер. Оба они достаточно нейтрально, а то и лояльно относятся к России. Лашет, при этом, «старая гвардия» ХДС, который в большей степени лоялен политике Меркель в отношении, в том числе и России. По крайней мере ранее он однозначно выступал за строительство СП-2.

В этом контексте, Байер и Аннегрет Крамп-Карренбауэр — это представители «молодой фракции» ХДС, которые хотели бы определенных корректив политики Германии в сторону большего сближения с США. Ну, и остаться на важных позициях в политической системе Германии, естественно. А там, может статься, выйти из рейтингового кризиса и дотянуть и до «ротации партийных кадров».

Собственно, в этом контексте и нужно рассматривать заявление Байера о возможности «моратория». Поскольку оно вызвало определенный резонанс своей категоричностью. И тут же последовало определенное «смягчение» позиций со стороны и Ллойда Остина, и госпожи Крамп-Карренбауэр.

Заявка на победу

В частности, глава Пентагона по итогам встречи с министром обороны ФРГ заявил:

«Мы высказывали возражения по этому поводу и относительно того влияния, которое получит Россия. Но мы не позволим, чтобы эта проблема встала на пути наших замечательных отношений с Германией».

И это после заявлений о том, что СП-2 — это угроза национальной безопасности Европы. То есть, прямо кардинальная смена риторики.

Но куда интереснее в данном контексте выступление по итогам встречи министра обороны Германии, которая заявила:

«Вопросом о том, есть ли смысл незадолго до завершения вводить мораторий, конечно, можно задаться. Но я все же убеждена, что если продолжить реализацию «Северного потока-2», то вопрос, сколько по нему будет проходить газа, нужно ставить в зависимость, в том числе, и от поведения России».

Что это означает для РФ? Видимо, постройка трубопровода все же будет завершена. И более того, газ по трубе пойдет. Но количество газа и объемы его закупок госпожа Крамп-Карренбауэр планирует рассчитывать исходя из политических соображений. Может ли министр обороны делать заявления в контексте настолько глобальной политики? Нет, не может.

Но может видный политический функционер. При этом даже для консервативных немцев такая политика куда лучше, чем тотальный «мораторий», поскольку дает определенные надежды на дешевый газ. Да и на сохранение хоть каких-то адекватных отношений с Россией.

То есть, заявление Крамп-Карренбауэр — оно даже не столько про Россию и газопровод, сколько про своеобразную декларацию о намерениях в сфере внутренней и внешней политики. Притом это — декларация, рассчитанная на привлечение лояльности от максимального количества электората и партийных функционеров. Поскольку, в случае победы Лашета Карренбауэр превращается в своего рода «крайне умеренную оппозицию» при новом канцлере. И, возможно, получает повышение рейтинга за счет прозападно настроенных немцев.

И здесь стоит напомнить, что с экономической точки зрения альтернатива — это американский сжиженный газ, который на 20 или более процентов дороже российского и не так надежен по методу доставки, поскольку должен был пойти (в случае заморозки СП-2) в Германию танкерами, а не через трубу.

И, к слову, «политическое регулирование количества российского газа» — не отменяет возможность американских танкеров. Что, в общем-то, понимают и Байер, и Крамп-Карренбауэр. Видимо, понимает это и Лашет, для которого такой «плюрализм мнений» от моратория, до регулирования поставок газа оставляет очень широкое поле для маневра.

Ну а США, получая в перспективе возможность продавать Европе свое сжиженное топливо, также обретают и все возможности для триумфального политического возвращения в Германию, а через это — и во всю остальную Европу. В первую очередь, по линии НАТО, а дальше и через иные проекты. Особенно если на выборах победит Лашет и позволит Крамп-Карренбауэр привести за собой команду своих проамериканских сторонников типа того же Петера Байера.

И вопрос здесь, внезапно, в германском электорате и его политических, топливно-энергетических и экономических интересах. А также в том, кого немецкие избиратели хотят видеть своим следующим канцлером. И, главное, кого они хотят видеть в его команде.