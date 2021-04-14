Телеведущий Андрей Малахов обвинил семью Мамаевых в пиаре на изменах

Москва, 14 апреля. Известный телеведущий Андрей Малахов считает, что футболист Павел Мамаев и его супруга Алана специально муссируют историю с изменой, чтобы пропиариться и заработать деньги.

В начале марта Алана Мамаева публично обвинила своего мужа в измене. По словам девушки, во время поездки в Испанию полузащитник футбольного клуба «Ростов» закрутил роман с местной моделью Ирен Гарсией Морена. После этого жена спортсмена начала активно освещать в прессе подробности их личной жизни.

Малахов считает, что Мамаевы просто хайпятся на этой истории ради заработка. Телеведущий отметил, что Алана Мамаева и ранее поднимала популярность на скандалах, в том числе продавая интервью различным изданиям.

«Оказалось, что у него есть любовница, ею оказалась их подруга. Это все — заработок денег, они реально хайпуют, придумывают про себя истории, так же как рэперы, которые разводятся, потом не разводятся. Это все — чистый хайп, манипулирование СМИ, чтобы все кидались и предлагали им деньги», — высказался Малахов в ходе мастер-класса для студентов ИГСУ РАНХиГС.

По словам Малахова, Алана Мамаева прекрасно понимает, что может себя продавать только в качестве жены известного футболиста, пишет RT. Сама по себе девушка не представляет интереса, заявил ведущий

Не так давно супруга Павла Мамаева появилась в программе «Звезды сошлись» на НТВ, где в очередной раз рассказала о семейной драме. По ее словам, муж признался в измене, как только вернулся домой со сборов.