Корпорация Mercedes-Benz объявила об отзыве четырех внедорожников в России

Москва, 14 апреля. Автопроизводитель Mercedes-Benz решил отозвать четыре внедорожника GLE/GLS, проданных на территории России в 2019–2020 годах. Соответствующей информацией поделился Росстандарт.

Автомобили от Mercedes-Benz были выпущены с конвейера с «неправильной» приборной панелью, которая не соответствует заводской спецификации. В рамках отзывной кампании представители холдинга в России (АО «Мерседес-Бенц Рус») пригласят клиентов в любой удобный для них салон для замены оборудования за счет корпорации, передает «Тарантас Ньюс».

Владельцы внедорожников Mercedes-Benz могут узнать, подходит ли автомобиль под программу, по списку VIN-номеров на официальном портале Росстандарта или на сайте «Авто.ру» в разделе «Отзывные кампании». В ближайшее время предприятие уведомит автолюбителей об отзыве агрегата по SMS или электронной почте.

Транспортное средство Mercedes-Benz W128 1959 года ранее оценили почти в 15 млн рублей. Владелец ретро-кара проживает в Твери и разместил объявление на сайте «Авто.ру».