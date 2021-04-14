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Глава Генштаба ВС РФ призвал страны ОДКБ усилить военное сотрудничество

Глава Генштаба ВС РФ призвал страны ОДКБ усилить военное сотрудничество

Москва, 14 апреля. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов призвал страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) активизировать военное сотрудничество.

Герасимов принял участие в заседании Военного комитета ОДКБ, которое 14 апреля состоялось в Москве. Он выразил признательность участникам мероприятия за то, что они смогли прибыть в Москву, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, передает издание «Ветеранские вести».

«Рассчитываем, что это будет добрым знаком для активизации военного сотрудничества в рамках ОДКБ, а итоги заседания послужат дальнейшему углублению взаимодействия наших оборонных ведомств», — сказал он.

Глава Генштаба ВС РФ также напомнил, что в нынешнем году на территории России и Таджикистана пройдут четыре учения по линии ОДКБ.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия принимает меры в ответ на угрожающую военную деятельность НАТО у своих границ. По его словам, недавние крупные учения общевойсковых армий и ВДВ показали полную готовность российских войск к обеспечению безопасности страны. При этом глава ведомства отметил, что к настоящему моменту страны НАТО сосредоточили у границ России порядка 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и техники, передает «Царьград».

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