Глава Генштаба ВС РФ призвал страны ОДКБ усилить военное сотрудничество

Москва, 14 апреля. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов призвал страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) активизировать военное сотрудничество.

Герасимов принял участие в заседании Военного комитета ОДКБ, которое 14 апреля состоялось в Москве. Он выразил признательность участникам мероприятия за то, что они смогли прибыть в Москву, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, передает издание «Ветеранские вести».

«Рассчитываем, что это будет добрым знаком для активизации военного сотрудничества в рамках ОДКБ, а итоги заседания послужат дальнейшему углублению взаимодействия наших оборонных ведомств», — сказал он.

Глава Генштаба ВС РФ также напомнил, что в нынешнем году на территории России и Таджикистана пройдут четыре учения по линии ОДКБ.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия принимает меры в ответ на угрожающую военную деятельность НАТО у своих границ. По его словам, недавние крупные учения общевойсковых армий и ВДВ показали полную готовность российских войск к обеспечению безопасности страны. При этом глава ведомства отметил, что к настоящему моменту страны НАТО сосредоточили у границ России порядка 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и техники, передает «Царьград».