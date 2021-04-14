Пожарная машина выгорела при попытке спасателей потушить траву в Липецке

Липецк, 14 апреля. Огонь переметнулся с сухой травы на машину пожарной службы. Вероятно, ЧП произошло из-за сильного ветра.

Пожарный автомобиль сгорел на границе Липецкого и Грязинского районов, сообщает пресс-секретарь управления лесного хозяйства региона. Два человека, которые находились в салоне, не пострадали.

Машина участвовала в тушении сухой травы на территории особой экономической зоны. Сильный ветер поспособствовал тому, что огонь перенесся на автомобиль, который в результате почти полностью выгорел.

Сумму нанесенного ущерба пока установить не удалось, однако уточняется, что машина была приобретена недавно.

ФАН сообщал о пожаре в Калининском районе Петербурга. Спасатели потушили иномарку, у которой загорелся моторный отсек.