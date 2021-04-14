Дробыш рассказал, что принесет Валерию Меладзе рождение шестого ребенка

В семье российского певца, продюсера Валерия Меладзе пополнение. Его супруга, певица Альбина Джанабаева, подарила артисту третьего ребенка. Пока счастливые родители не особо распространяются об этом радостном событии, но уже принимают поздравления. Так, продюсер, композитор Виктор Дробыш поздравил Меладзе и рассказал, что ему принесет рождение ребенка.

«Мне кажется, все, что случается в жизни человека, находит отражение в его творчестве — и радостные, и не радостные события. В первую очередь, хочу его (Валерия Меладзе. — прим. ФАН) поздравить. Пользуясь случаем, скажу, что это событие принесет ему еще множество новых творческих побед. Однозначно», — отмечает композитор.

К слову, скорое пополнение в семье супруга Меладзе скрывала до последнего, когда округлившийся животик уже невозможно было прятать. Пара заключила брак в 2014 году. Они уже воспитывают двоих сыновей: 17-летнего Константина и 6-летнего Луку. Ранее экс-солистка «ВИА Гра» рассказала, как их дети отреагировали на пополнение в семье.

Валерия Меладзе можно по праву считать многодетным отцом: от прошлых отношений у него остались взрослые дочери Инга, София и Арина.

Ранее ФАН рассказал, как популярный певец трогательно обратился к своей еще беременной супруге в день рождения и публично признался ей в любви. 9 апреля певице исполнилось 42 года. В свою очередь, Джанабаева не оставила без внимания поздравление мужа. А некоторые поклонницы звездного романтика даже признались, что завидуют его супруге.