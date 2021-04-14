Эфир: Зачем НАТО перебрасывает войска к границам РФ, обсудили в медиацентре «Патриот»

В среду, 14 апреля, в 12:00 ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию на тему «Зачем НАТО перебрасывает войска к границам РФ».

США и НАТО перебрасывают войска к границам европейской России. Рядом с РФ будет сосредоточено 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и техники США и НАТО, включая стратегическую авиацию. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, с начала года Вашингтон на этом направлении вдвое усилил воздушную разведку и в полтора раза — морскую. Шойгу напомнил, что ежегодно Североатлантический альянс проводит до 40 учений «явной антироссийской направленности», а в ближайшее время должны начаться самые масштабные за последние 30 лет маневры блока Defender Europe — 2021.

Одновременно глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что отправка дополнительных 500 американских военнослужащих в Германию является сигналом союзникам по НАТО о том, что США ценят отношения с партнерами. Он уточнил, что новые военнослужащие прибудут в Германию уже осенью. Они будут находиться на постоянной основе в районе Висбадена. По его словам, это направлено на укрепление обороны и существующих возможностей предотвращения конфликтов в Европе и, «если необходимо, на то, чтобы сражаться и побеждать».

Если во времена экс-президента США Дональда Трампа его администрация собиралась уменьшить контингент НАТО в ФРГ, то при Джо Байдене этот контингент, напротив, расширяется. В то же время НАТО в 10 раз увеличивает присутствие в Польше и напрямую занята концентрацией сил в странах Балтии и в Румынии.

Настают времена, когда Североатлантический альянс будет в качестве давления на Россию, скорее всего, наращивать военную мощь как на востоке, так и на западе Европы. При этом Россию укоряют за передвижения армейских частей внутри страны, требуют отвести войска от собственных границ, а оппозиция всерьез заявляет о необходимости разоружения.

Как должная вести себя Россия перед лицом столь откровенных угроз?

Поддерживаем ли мы достаточный уровень вооружений? Хватит ли ракет, боевых дронов и систем ПВО в случае прямого военного конфликта с НАТО?

Каков моральный дух российских войск и противостоящих нам войск блока НАТО?

Кто из вассалов Брюсселя активно впишется в боестолкновения с Россией, а кто предпочтет отсидеться в сторонке в ожидании победителя?

Будут ли удары по большим городам в ходе войны или стороны поведут себя цивилизованно и будут бить только по военным объектам?

О чем свидетельствует практика операций НАТО в Югославии, Ираке, Сирии, Афганистане, Ливии?

На вопросы в рамках нашего эфира ответили специалисты: эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.