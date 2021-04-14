Улетевшая в Майами Анфиса Чехова показала постройневшую фигуру в купальнике

Москва, 14 апреля. Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию свежих пляжных снимков, на которых похвасталась роскошными формами.

Несколько месяцев назад Чехова вернулась из отпуска, который провела в Дубае. Однако в столице ей не доставало тепла и солнца, поэтому уже в первых числах апреля она отправилась в новое путешествие. На этот раз телеведущая полетела в Майами, штат Флорида.

Через несколько дней звезда пожаловалась на «кусачие» цены. Однако, по ее словам, большие траты компенсируются солнцем и песчаными пляжами. На побережье Анфиса Чехова даже устроила фотосессию. Теледива в темно-синем купальнике и солнцезащитных очках позировала на фоне моря.

«К этим фотографиям у меня лишь два вопроса: почему на фото я все время задираю руки? И какое фото лучше?» — написала в своем посте ведущая.

Снимки Чеховой в купальнике не оставили равнодушными ее подписчиков, в особенности мужскую аудиторию. В комментариях отметили, что за последнее время звезда сильно преобразилась. Занятия йогой, которой так увлеклась телеведущая, приносят результаты. Чехова теперь может похвастаться плоским животиком и тонкой талией.

«Какой у Вас вес? Вы красотка!»; «С такой фигуркой любое фото прекрасно!»; «Превосходно выглядите!"— восхитились фанаты.

Анфиса Чехова не давно призналась, что стала последней, с кем звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк общалась перед тотальным затворничеством из-за онкологии.