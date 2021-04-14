В нескольких штатах Бразилии смертность превысила рождаемость из-за COVID-19

Бразилиа, 14 апреля. В последние несколько месяцев смертность превысила уровень рождаемости в восьми штатах Бразилии. Об этом сообщает агентство Globo.

O retrato de um Brasil que está encolhendo. Em 8 Estados já temos mais registros de mortes do que de nascimentos.

Fonte: @JornalOGlobo pic.twitter.com/X4JIZE2ed3 — Brunno Melo #TodosPelasVacinas???? (@BrunnoMeloCBN) April 14, 2021

Во втором крупнейшем городе Бразилии Рио-де-Жанейро зарегистрировали 36 тысяч смертей от COVID-19 за март 2021 года. Этот показатель на 16% выше уровня рождаемости за тот же период, равный 32 тысячам. Аналогичная ситуация в прошлом месяце была зафиксирована по меньшей мере в десяти городах страны с населением более 500 тысяч человек.

RECORDE MACABRO. Oito estados brasileiros registraram mais mortes do que nascimentos entre março e abril.



O Brasil de Bolsonaro é um imenso cemitério. Que tragédia! #BolsonaroGenocida#CPIdaPandemiaJa #ImpeachmentDeBolsonaroUrgente — Orlando Silva (@orlandosilva) April 14, 2021

Пандемия коронавируса еще вышла из-под контроля местных властей в начале 2021 года. За минувшие сутки в стране число подтвержденных заражений коронавирусом увеличилось на 80 тысяч. Еще 3687 человек скончались от СOVID-19.

Таким образом с начала пандемии в Бразилии было выявлено 13,6 млн случаев заражения вирусом SARS-CoV-2, а также 358 тысяч летальных исходов. Страна занимает второе место в мире после США по общему количеству смертей от коронавируса и третье по количеству заражений — несколько дней назад вперед вырвалась Индия, где за минувшие сутки зафиксировано более 180 тысяч случаев заболевания.

#PainelConass Covid-19

Data: 13/04/2021, 18h



Casos

• 82.186 no último período

• 13.599.994 acumulados



Óbitos

• 3.808 no último período

• 358.425 acumulados



Mais informações: https://t.co/ZjV7hqzyQ0 — CONASS (@ConassOficial) April 13, 2021

По данным органов здравоохранения штатов Бразилии, только три из 27 штатов не сталкиваются с высокой загруженностью (более 80% мест) отделений реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Бразильской ассоциации интенсивной терапии сообщила в своем докладе, что в марте большинство пациентов в ОРИТ были младше 40 лет. Ученые пока не определили, почему больше молодых людей страдают от осложнений, связанных с COVID-19, но некоторые считают, что это вызвано особенностями амазонского штамма P1, который в мире стал более известен как «бразильский штамм».

По данным Минздрава Бразилии, только около 3,5% населения (7,7 млн человек) получили две дозы вакцины от коронавируса, еще 24 млн бразильцев привились первой дозой.

Os “coronalovers” estão inconsoláveis: o Brasil ultrapassou pela 4ª vez um milhão de doses aplicadas, nesta terça. No fim da tarde, a plataforma independente https://t.co/yUy2xvtSW2 apontava 1.019.588 vacinações no País. O país ultrapassou 32milhões de vacinados. — Marcos A. Silva - Marcão (@MarcosA14278872) April 14, 2021

Примерно 1,5 млн бразильцев, которые должны получить свою вторую дозу, сталкиваются с задержками. Нехватка вакцин, как и во многих других странах, представляет огромную угрозу для Бразилии. Согласно плану Минздрава, для уничтожения COVID-19 необходимо до конца года полностью привить по меньшей мере 70 млн граждан страны (32% населения). Ученые считают, что нынешними темпами правительству не удастся добиться этой цели.

Правительства ряда бразильских штатов и депутаты считают, что нехватку вакцин можно преодолеть с помощью закупки российских препаратов «Спутник V». Многие регионы и федеральное правительство подписали контракты на поставку более 40 миллионов доз препарата, однако национальное агентство по санитарному надзору (ANVISA) до сих пор не выдало разрешение на его применение. Представители бразильского регулятора собираются провести инспекцию одного из заводов по производству вакцины в России.

Lewandowski manda Anvisa decidir até o fim do mês sobre importação de doses da Sputnik V https://t.co/s8nmYS6xkA #G1 pic.twitter.com/4vnmZ9CkMU — G1 (@g1) April 13, 2021

13 апреля стало известно, что судья Верховного суда Бразилии Рикардо Левандовски по запросу штата Мараньян обязал ANVISA определиться с регистрацией российской вакцины. В противном случае власти Мараньяна смогут самостоятельно оплатить, получить и применить 4,5 млн доз «Спутника V», заказанных у РФПИ. Подобный сценарий может создать прецедент, после которого другие регионы бразильской федерации будут работать с российским поставщиком напрямую, минуя формальности фармрегулятора.