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В нескольких штатах Бразилии смертность превысила рождаемость из-за COVID-19

В нескольких штатах Бразилии смертность превысила рождаемость из-за COVID-19

Бразилиа, 14 апреля. В последние несколько месяцев смертность превысила уровень рождаемости в восьми штатах Бразилии. Об этом сообщает агентство Globo.

Во втором крупнейшем городе Бразилии Рио-де-Жанейро зарегистрировали 36 тысяч смертей от COVID-19 за март 2021 года. Этот показатель на 16% выше уровня рождаемости за тот же период, равный 32 тысячам. Аналогичная ситуация в прошлом месяце была зафиксирована по меньшей мере в десяти городах страны с населением более 500 тысяч человек.

Пандемия коронавируса еще вышла из-под контроля местных властей в начале 2021 года. За минувшие сутки в стране число подтвержденных заражений коронавирусом увеличилось на 80 тысяч. Еще 3687 человек скончались от СOVID-19.

Таким образом с начала пандемии в Бразилии было выявлено 13,6 млн случаев заражения вирусом SARS-CoV-2, а также 358 тысяч летальных исходов. Страна занимает второе место в мире после США по общему количеству смертей от коронавируса и третье по количеству заражений — несколько дней назад вперед вырвалась Индия, где за минувшие сутки зафиксировано более 180 тысяч случаев заболевания.

По данным органов здравоохранения штатов Бразилии, только три из 27 штатов не сталкиваются с высокой загруженностью (более 80% мест) отделений реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Бразильской ассоциации интенсивной терапии сообщила в своем докладе, что в марте большинство пациентов в ОРИТ были младше 40 лет. Ученые пока не определили, почему больше молодых людей страдают от осложнений, связанных с COVID-19, но некоторые считают, что это вызвано особенностями амазонского штамма P1, который в мире стал более известен как «бразильский штамм».

По данным Минздрава Бразилии, только около 3,5% населения (7,7 млн человек) получили две дозы вакцины от коронавируса, еще 24 млн бразильцев привились первой дозой.

Примерно 1,5 млн бразильцев, которые должны получить свою вторую дозу, сталкиваются с задержками. Нехватка вакцин, как и во многих других странах, представляет огромную угрозу для Бразилии. Согласно плану Минздрава, для уничтожения COVID-19 необходимо до конца года полностью привить по меньшей мере 70 млн граждан страны (32% населения). Ученые считают, что нынешними темпами правительству не удастся добиться этой цели.

Читать про интерес бразильских штатов к российской вакцине

Правительства ряда бразильских штатов и депутаты считают, что нехватку вакцин можно преодолеть с помощью закупки российских препаратов «Спутник V». Многие регионы и федеральное правительство подписали контракты на поставку более 40 миллионов доз препарата, однако национальное агентство по санитарному надзору (ANVISA) до сих пор не выдало разрешение на его применение. Представители бразильского регулятора собираются провести инспекцию одного из заводов по производству вакцины в России.

13 апреля стало известно, что судья Верховного суда Бразилии Рикардо Левандовски по запросу штата Мараньян обязал ANVISA определиться с регистрацией российской вакцины. В противном случае власти Мараньяна смогут самостоятельно оплатить, получить и применить 4,5 млн доз «Спутника V», заказанных у РФПИ. Подобный сценарий может создать прецедент, после которого другие регионы бразильской федерации будут работать с российским поставщиком напрямую, минуя формальности фармрегулятора.

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