Легендарный советский фильм «Ирония судьбы» снимут с голливудскими актерами

Москва, 14 апреля. Режиссер Марюс Вайсберг, снявший комедию «Любовь в большом городе», займется англоязычной версией советского фильма «Ирония судьбы» с голливудскими актерами.

Производство ремейка подтвердили в пресс-службе студии «Централ Партнершип». Как сообщается, картина задумывается как большой международный проект. Съемки адаптации начнутся в Бостоне уже этим летом. Давно полюбившуюся российским зрителем историю в новой картине перенесут в современность. Знакомых персонажей исполнят молодые голливудские звезды: Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон.

«Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом, и, наконец, благодаря моему партнеру Владимиру Кошелеву у нас получилось создать блестящий сценарий», — приводят слова Вайсберга в «Централ Партнершип».

Сценарной адаптацией занимается Тиффани Полсен, работавшая над комедией «Пара на праздники». Продюсерами проекта выступят Винсент Ньюман («Мы – Миллеры»), Владимир Кошелев, Марина Беспалова и также сам Марюс Вайсберг, сообщает RT.

Как и в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», в американском ремейке будет показана историю любви между двумя незнакомцами, которые случайно встречаются в новогоднюю ночь.

В феврале этого года ушел из жизни звезда «Иронии судьбы» Андрей Мягков. Телеведущий Борис Корчевников в эфире программы «Судьба человека» поделился воспоминаниями о разговоре с народным артистом и рассказал о его заветной мечте.