Водитель иномарки стал жертвой ДТП в Мурманской области

Мурманск, 14 апреля. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства крупного ДТП с микроавтобусом, которое произошло на трассе в пригороде. Жертвой аварии стал водитель иномарки.

Смертельная авария случилась в районе 1390-го километра федеральной автодороги Р-21 «Кола». Владелец иномарки, находившийся за рулем, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с отечественным авто.

В результате инициатор аварии погиб от полученных травм на месте до прибытия медиков. Всего в ДТП травмы различной тяжести получили пять человек. Об этом рассказала инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов.

Еще одна авария произошла в Петербурге. Там водитель за рулем Porsche Cayenne врезался в ограждение на Свердловской набережной, сообщил ФАН.