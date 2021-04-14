Рэпер Тимати показал поклонникам свой реальный рост

Москва, 14 апреля. Известный российский музыкант Тимур Юнусов (Тимати) опубликовал в Stories, как измеряет свой рост. На видео ему помогает высокий мужчина с рулеткой.

Тимати устал от многочисленных насмешек в свой адрес из-за небольшого роста. На разных сайтах о звезде писали, что его реальный рост составляет 169 см, 175 см и даже 180 см. Однако Юнусов старался уходить от всех вопросов о своем росте.

Последней каплей для артиста стало свидание с участницей «Холостяка» Алисой Грабовой, которая на каблуках выглядела намного выше. Рэпер даже предложил снять обувь и встать рядом, чтобы измерить рост.

«У тебя есть комплексы по этому поводу?» — удивилась девушка.

После этого выпуска на Тимати обрушилась волна негатива. Хейтеры стали обвинять певца, что он делает все, чтобы казаться выше. В итоге Юнусов решил публично измерить свой рост и навсегда закрыть эту тему.

На опубликованных кадрах видно, как помощник измеряет параметры Тимати. Оказалось, что рост музыканта составляет 174 см. Однако этот ролик спровоцировал еще большую волну насмешек над исполнителем, поскольку он начесал себе «хайр», чтобы казаться повыше.

Ранее сообщалось, что Юнусов поделился в соцсетях видео с тайным свиданием с моделью Екатериной Сафаровой. Этот эпизод не был включен в шоу «Холостяк». На опубликованных кадрах невысокий артист носит на руках более крупную девушку.