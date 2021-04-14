Кошкин объяснил, почему большая война между США и Россией невозможна

Санкт-Петербург, 14 апреля. Соединенные Штаты не допустят начало вооруженного конфликта с Россией, так как в Вашингтоне боятся этого, считает военный политолог Андрей Кошкин.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей провели пресс-конференцию на тему «Зачем НАТО перебрасывает войска к границам РФ», в которой приняло участие большое количество экспертов. Вопрос недавней провокации Польши в районе строительства российского газопровода «Северный поток — 2» также был рассмотрен во время мероприятия.

Специалисты порассуждали, может ли ситуация вокруг энергетического проекта стать причиной начала глобальной войны. По мнению эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, действия поляков связаны с желанием Варшавы перетянуть центральную роль Германии в Евросоюзе на себя. Целью осуществленной польскими моряками провокации являлось привлечение внимания США, как это делают на Украине, уверен эксперт.

«Они (поляки, — Прим. ред.) готовы выпрыгнуть из своих демократических штанов, чтобы обратить на себя внимание. То же происходит с попыткой создать трудности для нашего трубоукладчика «СП-2». Эта та же песня, как и у Киева. Они обострили конфликт, чтобы Вашингтон обратил на них внимание, но это игры провокационного характера», — сказал политолог.

США не готовы к полномасштабной войне с Россией, доказательством чему является продление договора СНВ-3, считает политолог. По его словам, в Вашингтоне понимают, что американское оружие уступает российскому, ввиду чего на текущий момент риски начала вооруженного конфликта между двумя державами практически нулевые.

Ранее Кошкин в ходе этого мероприятия заявил, что украинское правительство переняло у США тактику ударов по мирному населению Донбасса.