Мишустин приобрел в Дагестане сувениры на 12 тыс рублей

Махачкала, 14 апреля. Находящийся с рабочим визитом в Дагестане премьер-министр России Михаил Мишустин приобрел два сувенира. Еще за два местные продавцы отказались брать плату у высокого гостя.

По информации Telegram-канала «Вы слушали Маяк», Мишустин в Дербенте купил кинжал и турки для кофе. За них премьер-министр выложил 12 тысяч рублей. Рог для вина и чашку для кофе председателю федерального правительства достались бесплатно.

«Покупки и подарки Михаила Мишустина на рынке в Дербенте: дагестанский сувенирный кинжал с мельхиором — шесть тысяч рублей, две турки для кофе по-восточному — шесть тысяч рублей, рог для вина — подарок, чашка для кофе — подарок», — написал автор канала.

Михаил Мишустин прибыл в Дагестан с рабочим визитом в среду, 14 апреля. Он уже побывал в Дербенте, где посетил городскую центральную больницу. В настоящее время он направляется в Каспийск, где планирует ознакомиться со строительством детского сада.

Ранее ФАН сообщал, что первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко рекомендовал дагестанцам научиться брать плату с туристов за свое гостеприимство. Федеральный чиновник отмечал, что это благотворно скажется на развитии туризма в регионе.