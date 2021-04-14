Президент Ирана рассказал об усилении работы над ядерной программой

Тегеран усилит работу над своей ядерной программой после взрыва на ядерном объекте в Натанзе, в которой подозревается Израиль. С таким заявлением выступил президент страны Хасан Роухан.

Иранский лидер выступил на заседании кабинета министров. Роухани раскритиковал действия Израиля и Соединенных Штатов, заявив, что обе страны «сговорились против иранской нации», а потом напомнил о намерениях Тегерана производить оружейный уран.

«Обогащение урана до уровня 60% стало ответом на агрессию. Преступление не останется безнаказанным», — заявил иранский лидер.

В последнее время иранские власти разделились на два лагеря. Пока основная часть правительства страны выступает с гневной риторикой в адрес западных стран, некоторые представители политического истеблишмента опасается усиления американских санкций. На заседании кабмина президент Ирана обратился к обеим сторонам.

«Почему некоторые боятся переговоров? Мы сильны и показали Соединенным Штатам их место. Другие говорят, что нужно «дать по рукам» агрессору, но для этого требуется выбрать подходящее время. Я думаю, что «дать по рукам» следует немедленно. Если мы можем сделать это на час раньше, мы должны это сделать», — заявил Хасан Рухани.

Иранский лидер напомнил об инженерных возможностях Ирана и пообещал действовать с позиции «мягкой силы» на переговорах, чтобы «преподать урок врагам».

Инцидент в Натанзе

Заседание правительства Ирана проходило на фоне технологической аварии на ядерном объекте в Натанзе, где расположены центрифуги для обогащения урана. В воскресенье, 11 апреля, там произошел сбой в системе электроснабжения.

Известно, что на предприятии произошел взрыв, который вывел из строя внутреннюю систему электроснабжения, питавшую центрифугу. Иранские власти проводят проверку по факту аварии, и пока не называют причину отключения электричества. Однако, как заявила газета The New York Times со ссылкой на представителей американской и израильской разведок, в этом блэкауте «замешан Израиль».

«Два сотрудника разведки сообщили, что сбой был вызван сильным взрывом, полностью разрушившим независимую и хорошо защищенную внутреннюю энергетическую систему, которая снабжает подземные центрифуги, обогащающие уран», — сообщает NYT.

Авария нанесла серьезный удар по ядерной программе Тегерана. Представители власти, на которых ссылаются американские журналисты, рассказывая о секретной израильской спецоперации, заявили, что «восстановление производства в Натанзе может занять не менее десяти месяцев».

Реакция на аварию

Правительство Израиля публично отрицает причастность к атаке на иранский ядерный объект. В свою очередь Тегеран обвиняет израильскую разведку «Моссад», иранские следователи уже установили личность исполнителя теракта.

«Личность опознана. Принимаются необходимые меры для ареста человека, который вызвал отключение электричества на объекте в Натанзе», — сообщает издание Nournews со ссылкой на собственные источники в службах безопасности.

Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи назвал произошедшее в Натанзе актом «ядерного терроризма», а официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде напомнил о праве республики «принять соответствующие меры».

«Ответом Ирана станет месть израильскому режиму в соответствующее время. На ядерном объекте в Натанзе не было нанесено никакого вреда ни людям, ни окружающей среде, но это могло привести к катастрофе, которая стала бы преступлением против человечности», — заявил Саид Хатибзаде.

Россия осудила произошедшее в Натанзе. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, который поблагодарил Москву за принципиальную позицию.