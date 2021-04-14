Герасимов сообщил о проведении в Таджикистане нескольких учений ОДКБ

Москва, 14 апреля. Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут до конца 2021 года несколько военных учений в Таджикистане, а также в России.

Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе заседания Военного комитета ОДКБ, на котором он председательствовал.

«В текущем году на территории Таджикистана спланировано проведение ряда совместных учений... с силами и средствами разведки — «Поиск-2021», с силами и средствами материально-технического обеспечения —«Эшелон-2021», с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ — «Взаимодействие-2021», — заявил Герасимов.

По его словам, также в 2021 году уже на российских полигонах пройдут учения «Нерушимо братство» с привлечением подразделений миротворцев ОДКБ.

Ранее сообщалось, что генерал Герасимов провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.