Россиянам рассказали, что будет с ценами на автомобили в ближайшие годы

Москва, 14 апреля. Автомобили подорожали на 8% с начала года, однако это далеко не предел. Стоимость разгонит утилизационный сбор, который в правительстве намерены повысить на 25%.

Большинство марок автомобилей повысят цены. Причем как для машин премиального класса, так и для среднего сегмента. Volvo подорожает на 50–150 тысяч рублей, Land Rover планирует прибавить 3–5%, BMW — почти 4%. Стоимость Audi и Renault увеличится на 3–4%, передает РИА Новости.

Апрель считается неудачным месяцем для авторынка. Год назад наступил карантин, и продажи упали на 72,4%. Повышение уровня утилизационного сбора на 25% также повлияет на ценовую политику. Согласно проекту Минпромторга, базовая ставка для легковых автомобилей составит 25 тысяч рублей, для большегрузных машин и прицепов — 187,5.

По словам сотрудника департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николая Переславского, цены начнут падать не раньше второго квартала будущего года. Автомобильный эксперт Егор Васильев ранее сообщил, что ключевыми факторами безопасности являются работоспособность и практичность тормозов, от которых зависит скорость торможения в аварийной ситуации.