«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) выпустил очередной обзор мировой экономики с предварительными оценками итогов 2020 года, а также с прогнозами на текущий год и на период до 2026 года включительно.

С некоторых пор эти публикации приходится рассматривать в качестве не только и даже не столько сводки экономической статистики, сколько инструмента политической борьбы. Примерно такого же, как заполненные в пользу Джо Байдена 85% избирательных бюллетеней, полученных по почте в ходе недавних выборов президента США.

«Неважно, как проголосовали, — важно, как подсчитали», — это «в реале» вовсе не дядюшка Джо Сталин, а дядюшка Джо Байден. И разве не вор громче всех кричит: «Держи вора!»?

Это правила ростовщиков

Так вот, МВФ в своем прошлогоднем апрельском обзоре заявил, что больше не намерен рассчитывать показатель номинального (по обменному курсу валют к доллару) внутреннего валового продукта (ВВП), поскольку, мол, американский доллар больше не является устойчивой единицей для измерения национальных экономик. На этом решении, кстати, демократы строили свою критику политики Дональда Трампа в ходе президентской кампании. Но сразу после победы Байдена, уже в декабре 2020 года, этот показатель был не только «втихую» восстановлен фондом, но и принят в качестве основного.

Что и подтверждено свежим обзором МВФ. Там США с показателем 20,93 трлн долл. номинального ВВП, даже при его сокращении в 2020 году на 3,33%, не только остаются крупнейшей экономикой мира, но и без проблем сохраняют за собой этот статус аж до 2026 года, когда их ВВП составит 27,659 трлн долл. Экономика КНР, согласно аналогичной оценке МВФ, выросла за 2020 год на 2,66%, до отметки в 14,723 трлн долл., а в 2026 году почти сравняется с американской — 24,128 трлн долл.

Какой смысл в таких оценках и прогнозах, если доллару США не дают пяти лет в качестве главной мировой валюты даже самые ярые сторонники американской исключительности и лидерства? Да все тот же — закрепить в сознании миллионов людей по всему миру представление о том, будто Соединенные Штаты и их валюта — это «номер один» еще надолго, и в ближайшее время им ничего не грозит и грозить не может… Ну, и кредитные рейтинги стран мира будут устанавливаться с учетом их номинального ВВП — такой порядок, такие правила игры.

Кто эти правила устанавливает? Кредиторы. Вы же долларовые кредиты в долларах будете отдавать? А где вы их возьмете? Нарисуете, что ли? То-то и оно! Это правила компании ростовщиков, с печатным станком ФРС и других центробанков в кармане.

А что же Россия? По оценке МВФ, номинальный размер экономики нашей страны за 2020 год сократился на целых 12,73%: с 1,689 до 1,474 трлн долл. Все ясно? Российская экономика «порвана в клочья»! Ковид сделал с ней то, чего не смогли добиться шесть лет санкций коллективного Запада и его союзников!

А перспективы? Они, в представлении МВФ, еще более печальные: к 2026 году ВВП России достигнет всего-то 2,004 трлн долл., и со своего нынешнего 11-го места в мире скатится на 13-е: нашу страну обойдут Бразилия и — не смейтесь — Австралия. Доля же РФ в глобальном ВВП с нынешних 1,74% сократится до 1,64%.

А другой статистики у вас нет?

Конечно, есть иной показатель валового внутреннего продукта — по паритету покупательной способности (ВВП ППС), более «честный» и «объективный». Его МВФ тоже считал и считает. Но слова «честный» и «объективный» не случайно взяты в кавычки.

Дело в том, любые оценки и прогнозы касательно ВВП без учета прав собственности в производимом на территории той или иной страны объеме товаров и услуг, в том числе собственности иностранной, — всего лишь маскировка реального положения дел в интересах крупного финансового капитала, подконтрольных ему транснациональных корпораций и их местных «дочек». Но другой, кроме этой, статистики сейчас нигде нет.

Если вернуться к свежему докладу МВФ, то в варианте ППС объем ВВП США, ясное дело, остается неизменным, зато ВВП КНР увеличивается почти в 1,7 раза: с 14,723 до 24,14 трлн долл., на 15% больше американского. А по прогнозу на 2026 год это преимущество должно стать еще более ощутимым: китайские 38,19 против американских 27,659 трлн долл. — разница 37,92%.

При этом не стоит забывать, что реальный сектор в экономике США составляет 22%, а в экономике КНР — 57%. Вдобавок, в состав американского ВВП входит и «приписная рента» (стоимость виртуальной аренды жилья собственниками «у самих себя»), и «гедонистический индекс» (якобы совокупность потребительских качеств новых товаров стоит больше цены их продажи), и легализация ряда ранее криминальных видов экономической активности (азартные игры, оборот «легких» наркотиков и прекурсоров), и эмиссия «вертолетных денег», а также многие другие коэффициенты, повышающие его номинальный объем. Вклад таких «химических добавок» в общий американский «пирог» оценивается в коридоре 15–20%.

В общем, «не важно, сколько реально произведут, — важно, как посчитают». А раз ситуация так обстоит в экономике, то рано или поздно она должна транслироваться и в политику. Что мы видели сначала в изобретении и создании разных поводов, чаще всего фейковых, для дискредитации и дискриминации конкурентов на международной арене, а с президентства Трампа и выборов 2020 года то же самое началось и во внутренней политике США — если не «империи зла», то уж «империи лжи» точно.

Для России нынешний прогноз МВФ по ВВП ППС («меньшая ложь») тоже менее пессимистичен, чем по номиналу («бóльшая ложь»). Падение этого показателя оценивается «всего» в 3,11%, с 4,175 до 4,097 трлн долл., хотя простейший расчет показывает, что вторая цифра составляет 98,13% от первой, то есть падение российского ВВП ППС должно быть меньше 2%, а не 3,11%.

Но переписывание экономической истории, особенно ее точных цифр — нормальный и даже обязательный процесс в современной статистике, проходящий под флагом «уточнения данных». Напомним, что до нынешнего апрельского отчета российский ВВП ППС 2019 года специалисты МВФ оценивали не в 4,175, а в 4,136 трлн долл. — почти на 40 млрд долл. ниже. А теперь вот повысили, чтобы дать бóльшую цифру падения российской экономики.

В общем, «хозяин — барин»… Да и Росстат тоже дал оценку «реального падения российской экономики» в 2020 году в 3,1%, а не в 3,5%, как следует из сопоставления официальных величин «рублевых» ВВП. Случайное совпадение?

Конечно, через очки модели «ВВП ППС» картина мировой экономики видится несколько иначе, нежели через очки «номинального ВВП». Например, если ранжировать государства современного мира по первой из них, то первая десятка национальных экономик будет выглядеть так: Китай — США — Индия — Япония — Германия — Россия — Индонезия — Бразилия — Франция — Великобритания. А если по второй, то так: США — Китай — Япония — Германия — Великобритания — Индия — Франция — Италия — Канада — Южная Корея (вся «Большая семерка» в здесь в полном составе).

Оба — хуже

Какой список, на ваш взгляд, ближе к реальности? Какой из них лучше? Оба хуже.

Те же специалисты МВФ прогнозируют, что к 2026 году экономика Российской Федерации должна вырасти до 5,36 трлн долл. — на 30,8% от нынешнего уровня, сохранив за собой 6-е место в рейтинге мировых экономик, но так и не обогнав Германию. Честно говоря, подобный прогноз, по большому счету, очень похож на линейную экстраполяцию к заранее отмеченным «нужным» значениям, с небольшими колебаниями вверх-вниз для бóльшей правдоподобности.

Словом, пусть российская оппозиция всех мастей, опираясь на прогноз МВФ по номинальному ВВП, кричит, что «Кремль ведет страну к социально-экономической пропасти». Пусть «турбопатриоты», опираясь на прогноз МВФ по ВВП ППС, возражают, что все не так плохо, и мы идем примерно в общем мировом строю. И те, и другие все равно будут апеллировать к авторитету МВФ, а также стоящего за ним крупного финансового капитала.

Но все же отрефлексируем то, о чем не сказано в прогнозе МВФ, но что следует из опубликованных им цифр. Если в 2019 году номинальный ВВП нашей страны составлял 1,689 трлн долл., а ее ВВП ППС — 4,175 трлн долл., то обменный курс российского рубля был занижен примерно в два с половиной раза. А по итогам 2020 года это занижение составило уже 2,8 раза. Даже для экспорториентированной экономики показатель немного неадекватный.

Напомним, что для такого успешного экспортера, как Китай, данный показатель составляет 1,7 раза, а для почти столь же успешной Германии — вообще близок к единице. Хотя в последнем случае это привело к стагнации реального сектора немецкой экономики вот уже более двух лет подряд.

В России — принципиально противоположная ситуация. Ослабление обменного курса рубля, а следовательно и его растущая недооценка — стандартная реакция Центробанка РФ на любые негативные дисбалансы мирового валютного рынка, которые при открытых для движения капитала границах страны очень быстро становятся дисбалансами рынка внутреннего. Это гигантская премия, гарантия сверхприбыли всем компаниям, тем самым сокращающим себестоимость производимой ими на нашей национальной территории и вывозимой за рубеж продукции. Но это и столь же гигантский минус реальным доходам населения.

Обычно данную ситуацию объясняют тем, что при снижении нормы прибыли производители перестанут качать нефть, растить зерно, печь хлеб и так далее — им это будет невыгодно. А выгодно ли наемным работникам «вкалывать», получая зарплаты чуть выше прожиточного минимума? Дело здесь не в пресловутой «уравниловке», а в сокращении внутреннего платежеспособного спроса населения и в сокращении населения страны.

Ни временной заморозкой цен на продовольствие и другие товары массового спроса, ни показательными посадками коррупционеров и монополистов, ни завозом мигрантов эту системную проблему не решить. Даже не замечать ее больше нет возможности, поскольку она ведет к существенному росту социальной напряженности. Что предпримут в этом отношении российские власти, станет понятным уже в ближайшее время.

В то же время понятно, что в условиях «войны демократии против автократий», официально объявленной Байденом, реальную экономическую силу той или иной страны нужно измерять уже явно не в долларах ВВП: хоть номинальных, хоть паритетных, — а в более осязаемых и необходимых параметрах, обеспечивающих ее безопасность по всем пространствам конфликта: от комплекса необходимых систем вооружения до производства электроэнергии, зерна и мяса, наличия стратегических резервов — «путинского запаса», а также надежно работающих структур снабжения, здравоохранения и образования.

Нельзя сказать, что здесь все в России обстоит идеально. Но все познается в сравнении. А главное, именно осязаемые показатели «твердой силы» России, явно превышающие аналогичные индексы у целого ряда «топовых» держав, позволяют Москве в любой момент огорчить ростовщиков МВФ, обратив в прах дутые и давно уже ничего не объясняющие рейтинги.