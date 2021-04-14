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Россияне поделились планами на майские праздники

Россияне поделились планами на майские праздники

Москва, 14 апреля. Россияне рассказали, чем они планируют заняться на майских праздниках. Соответствующий опрос провели аналитики сервиса путешествий «Туту.ру».

Участниками исследования стали более тысячи человек. Выяснилось, что 30% респондентов проведут майские праздники дома. На дачу или в деревню отправятся 39% опрошенных россиян. Каждый десятый не планирует отдых на майских праздниках из-за работы, говорится в исследовании.

Путешествовать по российским городам намерены 7% граждан. Доля желающих отправиться куда-либо на выходных последнего весеннего месяца составила 20%. Прошлой весной в стране действовали ограничения по коронавирусу, однако 12% опрошенных заявляли о планах поехать на шашлыки, сообщили аналитики изданию «Вести Подмосковья».

Майские праздники в России традиционно считаются началом весеннего сезона, так как жители страны готовят дачи к лету и устраивают каникулы на популярных курортах. Однако, как и в прошлом году, пандемия COVID-19 внесла свои коррективы. Так, РФ ограничивает сообщение с Турцией и Танзанией предварительно до лета.

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