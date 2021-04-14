«Огненный апокалипсис» на окраине Сыктывкара попал на видео

Сыктывкар, 14 апреля. Деревянные сараи на окраине города объяло пламя. Сильный ветер может перебросить огонь на соседние здания.

Масштабный пожар зафиксирован на окраине Сыктывкара, сообщает источник ФАН. Несмотря на усилия спасателей, огонь стремительно распространяется по деревянным сараям, которые местные жители приспособили под гаражи.

Сотрудники МЧС пытаются уберечь соседние дома от распространения пламени и заливают их водой. Столб с оголенными проводами можно будет потушить после отключения электричества.

Ситуацию усугубляет сильный ветер, который служит причиной стремительного распространения пожара.

Ранее ФАН писал о ликвидации пожара под Воронежем, где сгорели 12 домов.