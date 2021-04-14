Число выявленных в 2021 году пьяных водителей в Курске приблизилось к тысяче

Курск, 14 апреля. Все чаще сотрудники региональной Госавтоинспекции стали задерживать водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Подробнее об этом в беседе с ФАН рассказала руководитель пресс-службы полиции Курской области Лилия Каменева.

«С 1 января по 13 апреля 2021 года на территории Курской области сотрудниками региональных подразделений Госавтоинспекции были установлены 945 водителей, которые, согласно проведенным освидетельствованиям, находились в состоянии алкогольного опьянения», — рассказала Лилия Каменева.

По ее словам, было зафиксировано, что 224 курянина во время вождения находились в состоянии наркотического опьянения. Все случаи были подтверждены медицинским освидетельствованием.

Собеседница ФАН отметила, что 143 водителя повторно допустили управление транспортным средством в состоянии опьянения, после того, как уже были привлечены к ответственности за аналогичное правонарушение. В отношении них были возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

По словам Лилии Каменевой, управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет.

«За нарушение правил дорожного движения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения ст. 264.1 УК РФ установлена уголовная ответственность. Санкция указанной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет», — заключила руководитель пресс-службы полиции Курской области.

Ранее ФАН сообщал, что учительницу одной из курских школ обвинили в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Юрист Олег Никитин считает, что необходимо тщательнее проводить отбор на должность педагогов.