Госдума отказалась освобождать часть россиян от НДФЛ

Москва, 14 апреля. Законопроект об освобождении от уплаты подоходного налога россиян с зарплатой ниже двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) был отклонен Госдумой в первом чтении.

Комитет Госдумы по бюджету и налогу выступил против соответствующих поправок. Предлагаемое установление необлагаемого налогом размера зарплаты может подтолкнуть работодателей минимизировать реально выплачиваемые доходы в целях снижения налоговой нагрузки, отмечает профильный комитет.

Правительство и Счетная палата в своих заключениях обратили внимание, что реализация законопроекта привела бы к выпадающим доходам региональных и местных бюджетов. При этом размер и источники их компенсации не определены.

Законопроекты были внесены в Госдуму депутатами от партии ЛДПР. Они предлагали освободить от обложения НДФЛ зарплаты, которые не превышают двукратную сумму минимальной оплаты труда. То есть речь идет о доходе в размере порядка 25 тысяч рублей.

При этом россияне смогут получить компенсацию за расходы на фитнес в 2023 году. Об этом сообщили в Национальном фитнес-сообществе.