Москва, 14 апреля. Попытка Киева решить конфликт в Донбассе силовым путем обернется полным разгромом украинской армии. Об этом заявил израильский эксперт Яков Кедми.

По его словам, защитники Донбасса обладают высоким военным профессионализмом и боевым духом. При этом украинская армия состоит из призывников, которые не имеют опыта и мотивации, передает «Экономика сегодня».

«Они действуют намного более профессионально и слаженно, чем вчерашние новобранцы из-под Тернополя, Львова и других городов Украины. Боевой дух в ЛДНР несравненно выше, ведь они воюют за свой дом. А хлопцы из Тернополя за что будут умирать? Война-то в Луганске и Донецке», — пояснил Кедми.

Он добавил, что попытка Киев захватить Донбасс путем массированного наступления завершится поражением украинской армии, а также контрнаступлением Донецка и Луганска, в результате которого Украина может лишиться нескольких регионов.

«Мне трудно определить, где остановятся танки Донбасса в случае начала конфликта. На Днепре, в Одессе или Николаеве? Использовать авиацию Украине не дадут. Авантюры пусть устраивают сколько угодно. А с военной точки зрения у украинских отморозков нет никаких шансов», — уверен Кедми.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что для Киева неприемлемо силовое решение ситуации в Донбассе, поскольку это приведет к большому числу потерь среди гражданского населения и военных. По его словам, украинские власти считают политико-дипломатический путь урегулирования ситуации в Донбассе приоритетным. При этом Хомчак отметил, что ВСУ готовы к «адекватному ответу на эскалацию конфликта на востоке Украины», передает «Царьград».