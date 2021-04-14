Африканец сбежал за границу, узнав о рождении ребенка в России

Санкт-Петербург, 14 апреля. Мужчина оставил девушку с ребенком в Петербурге. Первое время они получали от него небольшую финансовую помощь, а потом он исчез совсем, передает корреспондент ФАН.

Как удалось выяснить корреспонденту ФАН, Ксения (имя изменено) приехала в Петербург из Молдавии около пяти лет назад. В России девушка планировала зарабатывать деньги, чтобы помогать своим родственникам.

В Северной столице она познакомилась с курсантом одного из местных университетов, который приехал в Россию из африканской страны на учебу. У пары появился ребенок, но радость родительства продолжалась недолго: после окончания вуза отец уехал из страны и бросил маленькую дочь вместе с Ксенией.

Сама Ксения говорит, что некоторое время отец помогал им, высылая небольшие деньги на жизнь, но потом и вовсе пропал. Женщина догадывается, что, скорее всего, он уехал за границу работать.

«Я столкнулась с нелегкими проблемами, но до сих пор как-то разбиралась сама. В результате мы с ребенком остались без финансовой поддержки, нам было здесь жить тяжело. Даже с жильем есть проблемы, приходится просить знакомых приютить нас с дочкой. Конечно, хотелось вернуться домой, чтобы не жить как бомжи», — рассказала героиня печальной истории корреспонденту ФАН.

Женщина пыталась связаться с отцом ребенка, но все попытки оказались тщетными.

«Когда мы последний раз с ним связались, он обещал, что поможет с документами и деньгами на билеты, чтобы мы с дочерью могли уехать на родину — в Молдавию. Он оставил разрешение на ребенка, но денег от него я так и не дождалась. Потом он пропал, мне о нем ничего не известно», — говорит Ксения.

На данный момент Ксения вместе с дочкой ждет финансовой помощи и мечтает вернуться домой в Молдавию.