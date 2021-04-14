Малышева раскрыла принципы похудения для женщин с ожирением

Москва, 14 апреля. Российский врач-терапевт и популярная телеведущая Елена Малышева раскрыла опасность ожирения для женщин.

Россиянки с лишним весом рискуют столкнуться с раком молочной железы. К тому же у женщин с ожирением часто возникают инфаркты, инсульты и атеросклероз. Возможно и развитие сахарного диабета. Еще лишний вес опасен для суставов, добавила Елена Малышева.

«Рука об руку с ожирением идет сахарный диабет. Лишний вес давит на суставы, и это тоже хорошо не закончится. Рано или поздно вы свои суставы полностью разрушите. Еще одна проблема — это желчекаменная болезнь», — напомнила собеседница Федерального агентства новостей.

Елена Малышева порекомендовала женщинам питаться часто, но небольшими порциями. Желательно распределить свою меню на день на четыре или шесть приемов. Размер одной порции не должен превышать 300 граммов. Если соблюдать эти принципы, похудеть точно удастся, резюмировала врач.

Чтобы привести себя в форму, особое внимание следует уделять своему завтраку. Американские ученые выяснили, что те мужчины и женщины, которые начинают день с плотного и разнообразного приема пищи, имеют более низкий индекс массы тела. Еще завтрак улучшает чувствительность к инсулину.