Кошкин: Киев обстреливает населенные пункты Донбасса по примеру США

Санкт-Петербург, 14 апреля. Киев перенял у США тактику ударов по населенным пунктам и мирным жителям, считает военный эксперт Андрей Кошкин.

Тема активизации сил Североатлантического альянса вблизи российских рубежей была рассмотрена экспертами в ходе пресс-конференции под названием «Зачем НАТО перебрасывает войска к границам РФ», проведенной Медиагруппой «Патриот» и Федеральным агентством новостей.

Специалисты во время мероприятия подняли вопрос дальнейшей дегуманизации Альянса и рисков ударов западных сил по мирным городам в свете бомбардировок объектов гражданского назначения, к примеру, телестудии в Югославии самолетами НАТО. По словам эксперта Ассоциации военных политологов Андрея Кошкина, Запад считает предметом гордости югославскую кампанию, сравнивая атаки с нейрохирургическими операциями. Эксперт считает, что подобные заявления не могут не настораживать. В НАТО осознавали, что война ведется с мирным населением, подчеркнул спикер. Он добавил, что аналогичная ситуация сейчас складывается в Донбассе, так как Киев действует по примеру США.

«Они понимают, что воюют не с армиями, а с населением государств. Посмотрите, что делает Киев на границе с Донбассом, они бьют по гражданским объектам, детям, домам, старикам. Эта технология пришла от американцев», — сказал эксперт.

Американское руководство еще в середине прошлого века разработало операцию «Дропшот» (Operation Dropshot), предполагавшую массированный ядерный удар по территории СССР и полное уничтожение 22 советских городов, напомнил Кошкин.

Ранее в ходе пресс-конференции политолог Николай Межевич заявил, что военнослужащие стран НАТО едва ли захотят воевать с Россией из-за Украины.