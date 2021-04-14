Новость о диалоге Путина и Байдена спутала карты мечтающему о войне Зеленскому

Киев, 14 апреля. Анонсированная встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом не входит в планы украинского лидера Владимира Зеленского, мечтающего о НАТО.

В эфире запрещенного Зеленским телеканала «Перший Незалежний» бывший народной депутат, писательница Анна Герман поделилась своим видением того, чего стоит ждать от будущей встречи Путина и Байдена и какие перспективы она сулит Украине. Журналистка уверена, что не стоит надеяться на сиюминутное улучшение ситуации в Незалежной.

«Конечно, можно думать, что первая же беседа тут же изменит ситуацию на Украине, в Донбассе или даже во всем мире, но это слишком позитивный ход мыслей. В этой ситуации Украина может стать разменной монетой, предметом торга. Но для всего мира полезно, что Байден поднялся над своими оскорблениями и показал способность к диалогу. Мне кажется, единственным условием дальнейшего мирного процесса может быть только отказ Украины от вступления в НАТО. Это единственная тема, которая может стать предметом серьезного компромисса», — уверена Герман.

Требования Зеленского о немедленном принятии Украины в НАТО смешны и нелепы, считает писательница. Украину еще долго будут водить за нос и «сластить горькую пилюлю», предлагая встретиться то с одним западным лидером, то с другим. Однако всерьез ни Брюссель, ни тем более Вашингтон призывы и требования Киева воспринимать никогда не будут.

«Видите ли, политика нашего международного ведомства очень и очень наивна. Непонятно, почему Байден в принципе что-то должен Украине. Мы ведем себя очень наивно и радуемся, когда нам дают сладкую конфетку, например, разрешают встретиться с генсеком НАТО или госсекретарем США. Это просто попытка подсластить пилюлю и обмануть нас, пока президенты США и России налаживают диалог. Конечно, Украина будет этому препятствовать — слишком многие у нас заинтересованы в эскалации конфликта», — смеется журналистка.

Требования Зеленского о вступлении в НАТО отрезали ему путь назад, продолжает Герман. Мечтая о войне, Зеленский будет саботировать любые попытки мирного процесса так же, как это делал его предшественник Петр Порошенко, когда речь шла о встрече Путина с экс-президентом США Дональдом Трампом.

«Безусловно будет обострение, потому что Зеленскому невыгодны переговоры Путина и Байдена, особенно в тексте его недавних наивных заявлений и требований. И вы наверняка помните, как изменилась ситуация в Донбассе после анонса встречи Трампа и Путина. Тогда украинская сторона безусловно спровоцировала эскалацию напряженности и сорвала встречу. Однако Байден, я уверена, продолжит действовать в интересах своей страны, а диалог с Путиным сейчас безусловно его интересах», — уверена писательница.

Что касается непосредственно вступления Незалежной в Североатлантический альянс, Герман призывает украинцев не тешить себя иллюзиями. Разговоры о вступлении Украины в НАТО — лишь еще один инструмент в руках сильных мира сего.

«Украина — не самостоятельный участник этой игры и даже в числе главных фигур не находится. Вступлением в НАТО будут манипулировать так, как это будет выгодно, и пытаться оказывать давление тогда, когда это нужно», — заключила жерналистка.

Ранее Федеральное агентство новостей публиковало комментарий авторитетного политолога Николая Межевича. Эксперт объяснил, зачем, по его мнению, президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Зеленского в Париж на встречу по Донбассу. Ученый уверен, что французский лидер мало заинтересован в мнении украинца и просто создает в глазах парижской публики репутацию миротворца накануне президентских выборов.