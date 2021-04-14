Ищенко доходчиво объяснил, зачем Россия строит «Северный поток — 2»

Киев, 14 апреля. Целью строительства газопроводов в обход Украины является уход от монополии на транзит украинской ГТС, рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

По его словам, «Северный поток — 2» нужен на случай, если какой-либо из транзитеров российского газа станет выдвигать неприемлемые условия. В таком случае, как отметил эксперт, поставки можно будет перебросить в другую систему.

Ищенко не сомневается, что «Северный поток — 2» будет достроен, несмотря на противодействие со стороны США. После того, как газопровод будет запущен, проблема монополиста на рынке транзита будет решена, объяснил специалист в комментарии изданию «Украина.ру».

«Северный поток — 2» представляет собой проект строительства двух ниток газопровода от побережья России до Германии общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Против строительства активно выступают США и Украина, а также ряд стран Евросоюза. В конце 2019 года Вашингтон наложил санкции на проект, после чего из него вышла швейцарская компания Allseas. В результате достройкой «Северного потока - 2» занимаются российские суда.

Трубоукладчик «Академик Черский» 12 апреля начал движение по второй нити «Северного потока — 2». Судну остается проложить около 80 километров газопровода в водах Дании и Германии.