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Названа последняя воля балерины Майи Плисецкой

Названа последняя воля балерины Майи Плисецкой

Москва, 14 апреля. Двоюродный брат балерины Майи Плисецкой, театральный художник Борис Мессерер объяснил, почему прах великой артистки до сих пор не предали земле.

Мессерер заметил, что в театральных кругах ходили разговоры о создании символического памятника Майе Плисецкой, однако это решение должен принимать вдовец Родион Щедрин. Кузен покойной примы-балерины Большого театра заявил, что по поводу захоронения она выразила свою последнюю волю в завещании.

«Майя просила соединить свой прах с прахом мужа Родиона Константиновича и развеять его в России», — пояснил художник в интервью Kp.Ru.

Мессерер признался, что регулярно созванивается с 88-летний вдовцом Плисецкой, но видится с ним редко. Сейчас Щедрин живет в Мюнхене, иногда приезжает в Петербург, потому что дружит с худруком Мариинского театра Валерием Гергиевым.

При этом на здоровье вдовец не жалуется и чувствует себя нормально. Двоюродный брат Плисецкой добавил, что Щедрин даже был на премьере его спектакля, но такие сюрпризы — редкость.

Ранее сообщалось, что ведущий «Модного приговора» Александр Васильев рассказал о своем знакомстве с Плисецкой и похвастался ее нарядами. Некоторые из ее костюмов эксперт получил из рук балерины.

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