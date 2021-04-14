Лена Миро дала ценный совет «некрасивой» дочери Успенской

Москва, 14 апреля. Блогер и писательница Лена Миро считает, что у королевы шансона Любови Успенской не получится сделать красотку из «некрасивой» дочери Татьяны Плаксиной.

Миро заявила, что Любовь Успенская настойчиво вбивает в голову Татьяны глупые идеи о красоте. Она не должна внушать наследнице мысль о привлекательной внешности, потому что это негативно отражается на психике Плаксиной.

«Любка сама всю жизнь пытается слепить из себя красавицу, делая ставку на внешность, на которую делать ставку категорически нельзя. Это просто путь в никуда», — написала Лена в Живом Журнале.

Писательница дала Плаксиной ценный совет. По ее мнению, некрасивая женщина такой же и останется, поэтому нужно сосредоточиться на чем-то другом. Автор ЖЖ пожелала Татьяне не гнаться за внешностью, превращая себя в «посмешище», а просто стать счастливой.

Лена заметила, что истинная красота никак не связана с «отпиленными носами и пишитой грудью». Нужно делать ставку на другие вещи, подытожила писательница.

Ранее сообщалось, что Лена Миро жестко раскритиковала Любовь Успенскую за снимок в белом платье без нижнего белья. Блогер напомнила, что женщины в 67 лет не должны себя так вести.