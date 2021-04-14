Депортированная из ОАЭ за откровенную фотосессию украинка рассказала о рационе в тюрьме

, 14 апреля. Гражданка Украины, которую выдворили из Объединенных Арабских Эмиратов из-за обнаженных фотографий, рассказала об условиях содержания в изоляторе.

Девушка отметила, что она и другие модели подверглись обыску со стороны местных правоохранителей и лишились мобильных устройств. По ее словам, им угрожали убийством другие заключенные. Собеседница утверждает, что задержанные туристки не получали еду в течение дня.

«Ночью принесли безвкусный рис с ужасной подливой», — пожаловалась она.

Украинка пояснила, что в их камере был только один матрас. Она обратила внимание, что из-за происшествия у некоторых из моделей начались критические дни, но тюремщики не предоставили им средства гигиены или туалетную бумагу.

Ранее ФАН сообщал, что в ОАЭ в поле зрения правоохранителей попала скандальная фотосессия, устроенная на балконе многоэтажного дома в Дубае. В ней приняли участие обнаженные девушки-модели.