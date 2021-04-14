Музыканты Мик Джаггер и Дэйв Грол выпустили трек Eazy Sleazy о пандемии коронавируса

Москва, 14 апреля. Солист The Rolling Stones Мик Джаггер и фронтмен Foo Fighters Дейв Грол записали оптимистичную песню Eazy Sleazy. В ней упоминается самоизоляция и даже теории заговора о COVID-19.

На официальном YouTube-канале Мика Джаггера появилось видео, где музыкант вместе со своим коллегой Дейвом Гролом исполняют Easy Sleazy, сидя по домам. В песне участник The Rolling Stones жалуется на безделье, отмену гастролей и прочие «прелести» локдауна. Однако композиция получилась очень жизнерадостная. Как отметил Джаггер, композиция посвящена тому, что люди в скором времени выйдут из самоизоляции и тогда мир превратится в «‎сад земных наслаждений».

«Спасибо Дэйву Гролу за бомбическую игру на барабанах, басе и гитаре. С ним было очень весело работать. Надеюсь, вам понравится Eazy Sleazy!» — написал солист The Rolling Stones .

Фронтмен Foo Fighters Дейв Грол отметил, что записать песню с Миком Джаггером было его мечтой, сообщает «МИР24». Ему кажется забавным, что такая возможность представилась, когда «‎жизнь уже не могла стать более безумной». Он считает, что Eazy Sleazy — это настоящая «‎песней лета».

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