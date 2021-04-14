Инициативная группа ФБР обратилась к премьеру Британии по делу о смерти Хасана

Санкт-Петербург, 14 апреля. Инициативная группа Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) изучает материалы дела предполагаемой жертвы полицейского насилия Мохаммуда Мохаммеда Хасана.

Уроженец Сомали с гражданством Великобритании скончался сразу после освобождения из-под ареста в Кардиффе 9 января текущего года. Парню было 24 года. Его задержание было обусловлено нарушением общественного порядка. Однако причины смерти молодого человека до сих пор не раскрыты.

Гибель уроженца Сомали дала начало массовым демонстрациям в Кардиффе. Протестующие требовали усилить ответственность правоохранителей из-за содержания заключенных. Митингующие также просили раскрыть причины смерти 24-летнего Хасана. Родственники погибшего считают, что полицейские применяли насильственные и противозаконные меры в отношении задержанного, а теперь силовики пытаются скрыть улики.

«Инициативная группа обратилась за разъяснениями по текущему делу к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, министру юстиции и лорду-канцлеру Роберту Бакленду, министру внутренних дел Великобритании Прити Сушиль Патель», — сказано в сообщении.

Специалисты ФБР считают, что в сложившейся ситуации необходимо бороться с полицейским произволом. Инициативная группа также рассмотрит вопрос об оказании правовой и материальной помощи семье Хасана.

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин сформировал «Фонд борьбы с репрессиями». Представители организации будут бороться за права человека в странах Запада и поддерживать гражданских активистов.

Как стало известно ранее, ФБР Пригожина изучает дело об избиении полицейскими двух граждан в Германии.