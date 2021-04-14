Археологи подтвердили, что найденный в Британии замок принадлежал королям пиктов

Лондон, 14 апреля. Археологи закончили исследование холма King's Seat Hillfort в Британии. Еще 100 лет назад ученые пришли к мнению, что здесь была резиденция знати пиктов.

Разгаданные письмена древних королей пиктов стали весомым доказательством того, что там могут находиться древние артефакты. Во время раскопок ученые обнаружили не только исторические предметы, которые связаны с Британией, но и вещи из других государств, сообщает Planet Today.

На месте были найдены осколки керамических сосудов с территории сегодняшней Франции и остатки стеклянной посуды, которую делали англосаксы. Артефакты относятся к периоду раннего Средневековья. Обнаруженные предметы говорят о том, что пикты вели торговлю на международной арене.

Вещи, которым по оценкам некоторых ученых уже больше тысячи лет, могли позволить себе только состоятельные люди. Из этого следует, что раскопанные руины были местом обитания знатных и богатых пиктов, имевших обширные связи с королевской семьей.

Уникальную находку недавно сделали российские археологи. На Кубани были обнаружены монеты возрастом 2000 лет. Их удалось найти во время строительства одной из дорог.