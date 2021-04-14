Юный австралиец купил в супермаркете салат с живой змеей

Канберра, 14 апреля. Мальчик нашел рептилию в зелени, приобретенной в супермаркете. Змею забрали специалисты, а магазин решил разобраться с поставщиками салата.

Инцидент, который едва не закончился трагедией, произошел в Сиднее. Юный житель города отправился за продуктами в магазин Aldi в элитном районе Мосман и по просьбе матери купил свежую зелень.

В пакете с салатом оказался детеныш бледноголовой змеи. Женщина тут же позвонила в экстренные службы, после чего специалисты по дикой природе забрали пресмыкающееся. К счастью, никто не пострадал.

В связи с инцидентом компания Aldi Australia организовала расследование и ведет диалог на тему случившегося с поставщиком продукции.

Инцидент с участием змеи ранее произошел в Калининграде, сообщал ФАН. Рептилия изрядно напугала жителей квартиры, куда заползла «в гости».