Строители-мигранты в России стали отдавать предпочтение курьерской работе

Москва, 14 апреля. Около трети мигрантов-строителей, специально ввезенные застройщиками для трудовой деятельности в России, переходят работать в другие сферы.

Соответствующей информацией поделился президент ГК «Интеко» Александр Николаев. По его словам, это стало «колоссальной проблемой» для строительного сектора. Заработная плата курьеров превышает или сопоставима с оплатой труда застройщиков, однако работать в доставке достаточно легче. Нет необходимости «вкалывать по 12 часов», отметил президент компании.

До пандемии коронавируса рабочий обходился организации в 50–60 тысяч рублей, однако в настоящее время издержки увеличились до 100–110 тысяч рублей. По его мнению, расходы выросли на фоне повышения заработной платы и затрат на ввоз строителей в Россию, передает РБК.

Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов ранее сообщил, что ограничения на въезд трудовых мигрантов следует снимать постепенно. Это решение было принято в условиях нераспространения коронавирусной инфекции в столице.