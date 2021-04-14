Пал сухой травы едва не привел к трагедии в Саранске

Саранск, 14 апреля. Жители поселка Николаевка в полной мере ощутили последствия человеческой беспечности и неосторожного обращения с огнем. Пал сухой травы едва не привел к пожару в жилом секторе.

Со сходом снега в Мордовии активизировались поджигатели сухой растительности. Такими преступниками, как правило, движет желание очистить территорию всеми возможными способами. Их не останавливают ни внушительные штрафы, ни опыт людей, оставшихся без крова и получивших многочисленные ожоги.

Огонь, угрожающий целому поселку в городском округе Саранск, силами пожарных удалось локализовать.

«Домам сейчас ничего не угрожает. Сказать, какая площадь поля сгорела, мы пока не можем. Телефоны дежурных буквально разрываются. На данный момент спасатели Мордовии одновременно работают на 11 термоточках», — сообщили ФАН в региональном МЧС.

В ведомстве напомнили об ответственности за поджог сухой травы. Преступникам со спичками может грозить штраф в размере до полумиллиона рублей.

Ранее ФАН писал о других случаях возгорания сухой растительности в Мордовии. Из-за пала травы ожоги 83% тела получила 93-летняя жительница поселка Умет Зубово-Полянского района