Аналитики о ситуации вокруг рубля: угроза конфликта в Донбассе никуда не исчезла

Несмотря на то, что рубль резко укрепился на фоне телефонного разговора лидеров США и России и рынок немного успокоился, угроза конфликта на территории Донбасса сохраняется. Кроме того, Вашингтон до сих планирует ввести санкции против РФ, уверены аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Как рассказали эксперты, нефть накануне преодолела локальную отметку в 64 доллара. Позитивом выступил отчет ОПЕК+, согласно прогнозу которого спрос нефти на следующий год будет увеличен.

«Пока на рынке нефти позитив, связанный в том числе с данными по американской инфляции и снижением курса доллара на мировом рынке», — пояснили аналитики.

В целом инфляция в США выросла. Участники рынка восприняли это позитивно, они не ждут, что ФРС США начнет повышать ключевую ставку. Сложившая ситуация негативно влияет на доллар.

Что касается отечественной валюты, то, по мнению экспертов, рубль накануне сильно укрепился. Причина — звонок президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину.

«Диалог между двумя крупными державами, естественно, плюс. Это снижает политическую и военную напряженность вокруг Донбасса. Вчера с утра рубль немного укрепился естественным образом, а после новости о звонке он еще резко поднялся и вчера вечером доходил до 75,08. Сегодня с утра попытался укрепиться еще, но притормозил и скорректировался на 75,50. Пока рост приостановился», — добавили эксперты.

По их словам, факторы локальные. Рубль быль перепродан в ожидании санкций на фоне напряженности вокруг Донбасса.

«Вчерашний звонок немного расслабил рынок. Но в то же время всем понятно, что от санкций мы никуда не денемся. Они все равно будут. Пока рубль постоит в диапазоне 75–76 за доллар. Рубль не определится с дальнейшим движением, пока не будет конкретики на тему санкций. Не стоит забывать, что ситуация с Донбассом не рассосалась, конфликт может разгореться с новой силой», — заключили аналитики.

Ранее эксперты рассказали, что обострение ситуации в Донбассе оказывает давление на рубль. Россия обещает защищать своих граждан в Донбассе. Поэтому ожидание санкций сохраняется.