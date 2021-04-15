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Экономика

Аналитики о ситуации вокруг рубля: угроза конфликта в Донбассе никуда не исчезла

Аналитики о ситуации вокруг рубля: угроза конфликта в Донбассе никуда не исчезла

Несмотря на то, что рубль резко укрепился на фоне телефонного разговора лидеров США и России и рынок немного успокоился, угроза конфликта на территории Донбасса сохраняется. Кроме того, Вашингтон до сих планирует ввести санкции против РФ, уверены аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Как рассказали эксперты, нефть накануне преодолела локальную отметку в 64 доллара. Позитивом выступил отчет ОПЕК+, согласно прогнозу которого спрос нефти на следующий год будет увеличен.

«Пока на рынке нефти позитив, связанный в том числе с данными по американской инфляции и снижением курса доллара на мировом рынке», — пояснили аналитики.

В целом инфляция в США выросла. Участники рынка восприняли это позитивно, они не ждут, что ФРС США начнет повышать ключевую ставку. Сложившая ситуация негативно влияет на доллар.

Аналитики о ситуации вокруг рубля: угроза конфликта в Донбассе никуда не исчезла

Что касается отечественной валюты, то, по мнению экспертов, рубль накануне сильно укрепился. Причина — звонок президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину.

«Диалог между двумя крупными державами, естественно, плюс. Это снижает политическую и военную напряженность вокруг Донбасса. Вчера с утра рубль немного укрепился естественным образом, а после новости о звонке он еще резко поднялся и вчера вечером доходил до 75,08. Сегодня с утра попытался укрепиться еще, но притормозил и скорректировался на 75,50. Пока рост приостановился», — добавили эксперты.

По их словам, факторы локальные. Рубль быль перепродан в ожидании санкций на фоне напряженности вокруг Донбасса.

«Вчерашний звонок немного расслабил рынок. Но в то же время всем понятно, что от санкций мы никуда не денемся. Они все равно будут. Пока рубль постоит в диапазоне 75–76 за доллар. Рубль не определится с дальнейшим движением, пока не будет конкретики на тему санкций. Не стоит забывать, что ситуация с Донбассом не рассосалась, конфликт может разгореться с новой силой», — заключили аналитики.

Ранее эксперты рассказали, что обострение ситуации в Донбассе оказывает давление на рубль. Россия обещает защищать своих граждан в Донбассе. Поэтому ожидание санкций сохраняется.

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