Политолог указал, кто должен обеспечивать защиту «СП-2» от неопознанных судов

Санкт-Петербург, 14 апреля. Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот», отвечая на вопрос об агрессии неопознанных судов по отношению к «Северному потоку — 2», которые заходят в зону строительства и чуть ли не идут в атаку, указал, что порядок должна обеспечивать Дания.

«Если коммерческий проект ведется в датских водах, значит, Дания дала разрешение. Поэтому именно Дания в своих территориальных водах обеспечивает порядок сама. Здесь возникает вопрос эффективности дипотношений. Например, во Франции основная генерирующая мощь — атомная. Когда французы встречаются с немцами, они много улыбаются, но там нет любви и дружбы. Атомная энергетика Германии сворачивается, и если она останется без газа, то это может быть выгодно для Франции», — объяснил политолог.

Ранее политический аналитик Евгений Валяев объяснил, почему Украина может стать для НАТО началом конца. Он считает, что нынешний статус Украины устраивает большинство сторон. Россия в таком положении не получает рядом со своими границами члена НАТО, а европейским лидерам не нужно беспокоиться о защите Украины при возможном конфликте с Москвой.