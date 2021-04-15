Влад Лисовец рассказал о трендах и антитрендах весны 2021

Теплые дни все-таки снизошли до россиян, поэтому пора подбирать множество бесподобных и стильных образов в красках весны. Многие в этот период переворачивают свой гардероб в поисках каких-либо ярких вещей. Часто не ограничиваются только сменой нарядов и бегут к парикмахерам стричь убитые холодами концы волос.

Эксперт моды, стилист Владислав Лисовец назвал топовые весенние принты, а также рассказал, от каких вещей лучше сейчас избавиться.

«В моде очень яркие цвета: розовый, оранжевый, голубой, также цвета 70-х годов — хаки, рыжий. Вся эстетика 70-х сейчас в тренде: это замшевые ткани, очень много кожи, плащи, юбки. Этнический принт и чуть-чуть оверсайза, но если мы берем джинсы, то они должны быть на завышенной талии и с клешем снизу, носить их можно с негрубыми кроссовками», — рассказал эксперт.

Влад Лисовец добавил, что до сих пор в моде грубые высокие сапоги, которые можно носить с тонкими юбками и блузками. Они сделают образ более дерзким.

«К весеннему образу можно добавить большие очки в стиле 70-х с крупной пластиковой оправой. Принт может быть всевозможный: цветочный, в клетку, в полоску, блестящих тканей очень много в показах. Чего уже не стоит носить — это спортивные штаны с резинками внизу в сочетании с белыми кроссовками, поскольку это выглядит уже очень устаревшим», — объяснил собеседник агентства.

Эксперт моды добавил, что огромные толстовки оверсайз, в которых сейчас ходят все, только ухудшат стиль. И о полюбившихся в России джинсах скинни тоже стоит забыть.

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