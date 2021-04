День русского добровольца, долговая ловушка Китая и гранты США — что произошло на Балканах за неделю

Прокуратура Боснии и Герцеговины недовольна тем, что сербы помнят русских добровольцев, Брюссель отказался вытаскивать Черногорию из долговой ловушки Китая, USAID выделил новый грант на «укрепление демократии» в Сербии — об этих и других событиях читайте в дайджесте от автора Telegram-канала «Балканская сплетница».

В международный День космонавтики Республика Сербская отмечает День русского добровольца — 12 апреля 1993 года под Вишеградом были убиты трое граждан России: Константин Богословский, Владимир Сафонов и Дмитрий Попов. В годы боснийской войны в составе Войска Республики Сербской воевали сотни выходцев из стран бывшего СССР. Благодаря тому, что русские добровольцы действовали в качестве ударных и диверсионно-разведывательных групп, им удалось достичь эффекта многочисленности. Слухи о появлении «русов» быстро просочились к противнику. Русские добровольцы отличались кодексом чести, который не допускал убийства пленных или женщин, предполагал обязательный вынос раненых с поля боя и месть за павших.

Двадцать девять русских добровольцев, воевавших в Войске Республики Сербской, посмертно награждены орденом Милоша Обилича. Около двадцати бойцов стали инвалидами в результате тяжелых ранений и получают пенсию от правительства Республики Сербской.

В 2017 году на Вишеградском военном кладбище был установлен мемориал павшим героям, и 12 апреля сербы традиционно несут к нему цветы. Однако в этом году празднование омрачено. После жалобы бошняцкой неправительственной организации «Женщины — жертвы войны» прокуратура Боснии и Герцеговины может запретить памятные мероприятия. Накануне значимой для Республики Сербской исторической даты, 9 апреля государственная прокуратура заявила, что возбудит уголовное дело по факту планируемых акций.

Тем не менее министр труда и ветеранов Республики Сербской Душко Милунович посетил в понедельник службу в память о российских добровольцах и возложил цветы к памятнику на военном кладбище Мегдан. Он заявил, что боснийские сербы продолжат отмечать эту дату каждый год, несмотря на давление.

Очевидно, что бошняцкая НПО, которая тесно взаимодействует с такими «борцами за историческую правду», как Amnesty International и Human Rights Watch, инициировала разбирательство по политическим мотивам.

Председатель Организации ветеранов Республики Сербской Миломир Савчич также считает, что решение носит «чисто политический» характер. Он поинтересовался у прокуратуры, возбуждено ли дело против муджахидов — наемников с Ближнего Востока, воевавших на стороне боснийских мусульман, а затем создавших на Балканах спящие ячейки «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ). Однако, разумеется, не получил ответа.

Черногория обратилась к ЕС с просьбой помочь выплатить китайский кредит в размере 1 миллиарда долларов. Подгорица попала в долговую ловушку Поднебесной, когда взяла заем на строительство шоссе Бар — Боляре — черногорской части автомагистрали протяженностью 167 км от Бара до Белграда. Реализация проекта осуществляется силами China Road and Bridge Corporation. Китайский заем на строительство автомагистрали увеличил внешний долг Черногории до 85% ВВП. Погашение основной суммы займа у Eximbank на сумму 809 миллионов долларов намечено на июль. Однако из-за экономических потерь на фоне срыва туристического сезона в прошлом году средств на погашение долга у Черногории нет.

Министр финансов Милойко Спаич обратился к Европейской комиссии, Европейскому инвестиционному банку и Европейскому банку реконструкции и развития с просьбой о помощи в рефинансировании кредита.

Ранее ЕС пообещал помочь Черногории разобраться с китайскими банками после того, как 17 марта во время визита в Брюссель Дритан Абазович обратился в Европарламент.

Однако на этой неделе Брюссель ясно дал понять, что помощи от него ждать не стоит: в понедельник Питер Стано заявил, что Подгорица не получит финансирования от Европейского союза.

Представитель Еврокомиссии также добавил, что ЕС обеспокоен социально-экономическими и финансовыми последствиями китайских инвестиций, так как существует риск «макроэкономического несоответствия и долговой зависимости».

А риск зависимости Черногории от Пекина действительно существует, причем не только экономической. В случае, если Подгорица не выплатит долг, ей вероятно придется предоставить китайцам доступ к своему морскому порту Бар. Для Китая он может стать очередным точкой на маршруте Нового шелкового пути. В рамках стратегии «Один пояс, один путь» Поднебесная все больше укрепляет свое присутствие в Европе.

Пекин уже выкупил 40% акций итальянского портового терминала Вадо-Лигуре и более 50 процентов акций крупнейшего греческого порта Пирей, который он планирует превратить в ключевой транзитный узел между Европой и Азией. В конце 2017 года китайская компания COSCO Shipping Ports также стала основным акционером Noatum Port Holding в Испании, получив управление над портами Бильбао и Валенсия.

12 апреля Министерство европейской интеграции Сербии и правительство США подписали соглашение, согласно которому агентство выделит балканской стране новый грант. Посол США Энтони Годфри заявил на встрече, что за два десятилетия «прочного партнерства» USAID инвестировал в Сербию более 840 миллионов долларов. А министр европейской интеграции отметила, что поддержка США проектов, реализованных в области «укрепления демократического потенциала», неоценима.

Действительно, с 2001 года Соединенные Штаты предоставили Сербии гранты на сумму более 1,1 миллиарда долларов — большинство из них утекло в многочисленные НПО, продвигающие «демократические ценности» на Балканах.

Новый договор подписан в рамках стратегии работы USAID в Сербии на 2020-2025 годы. Ее ключевой пункт — создание «демократической Сербии, стремящейся к евроатлантической интеграции и устойчивому развитию».

В рамках данной стратегии Вашингтон планирует поддерживать усилия Белграда по решению «многогранных проблем, которые замедлили демократическую консолидацию, евроатлантическую интеграцию и экономический рост». В этом году агентство выделит Сербии 22 миллиона долларов «на реформы». Среди них — диверсификация поставок энергоресурсов и «улучшение медиа-среды». По мнению Вашингтона, СМИ в Сербии страдают от «политического вмешательства и искажения конъюнктуры рынка», а USAID работает над расширением доступа к «независимым новостям» посредством реформ в секторе СМИ.

«Правильную» медиа-среду в Сербии американцы формируют уже несколько лет. C 2017 года USAID реализует в стране проект «Укрепление медиа-систем» стоимостью 6,5 миллионов долларов, направленный на повышение «независимости сербских СМИ путем повышения их финансовой устойчивости». В рамках этой инициативы американцы поддерживают монетизацию контента, разрабатывают и внедряют новые цифровые инструменты и приводят сербские медиа к стандартам Евросоюза. Они также участвовали в создании Национальной ассоциации этических стандартов в рекламе (NAESA), которая должна обеспечить их соблюдение.

В августе 2019 года была запущена программа поддержки медиа-инициатив и партнерства. Ее цель — помочь сербам «безопасно и разумно ориентироваться в сложном информационном ландшафте». Деятельность по ее реализации USAID осуществляет совместно с образовательными учреждениями, средствами массовой информации и некоммерческими организациями Сербии. На проект сроком действия до августа 2023 года было выделено 3 миллиона долларов.

При этом помимо Сербии в рамках Программы по поддержке средств массовой информации на Балканах США также укрепляет «независимые СМИ» Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и Черногории.

