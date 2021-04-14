Спасенные канадскими зоозащитниками медвежата подружились и вместе ушли в лес. ФАН-ТВ

От совсем крохи, который не может сам держать голову — до взрослого медведя. Этот путь животные в Канаде прошли без матери, но под чутким присмотром приемных родителей — людей.

Малыша Каспера медведица бросила в середине зимней спячки, ее что-то испугало. Его и медвежонка по имени Дадли подобрали люди и позаботились о них. Историю взросления сняли на видео. Сначала массивная голова медвежат постоянно перевешивала и косолапые падали на пол. Их кормили с бутылочки. Медведи учились передвигаться как дети, сначала научились ползать, а затем и вставать на ноги. Малыши крепли, делая шаг за шагом. Заложенные природой способности проявились позже — едва представилась возможность, животные без труда научились карабкаться по деревьям. А когда во дворе поставили надувной бассейн и предложили косолапым искупаться, они нырнули, как будто умели плавать от рождения. Когда Дадли и Каспер подросли, их отпустили в дикую природу. Медведи ушли в лес по-английски, даже не обернувшись на своих опекунов.