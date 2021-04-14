«Три ступени к войне»: Альгис Микульскис об опасных маневрах НАТО и ошибке Украины

Середина мая обещает стать для США и Европы временем проверки на здравомыслие. Учения НАТО Defender Europe-2021, которые будут проводиться на фоне эскалации донбасского противостояния и под звуки воинственных заявлений американских и украинских политиков, с легкостью могут стать детонатором серьезнейших проблем для всего мира.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своей колонке рассматривает угрозы, исходящие от этих маневров, и возможности России по их парированию.

История учений Defender Europe восходит к далекому уже 1969 году, когда США и НАТО провели первые маневры под названием Reforger. Целью тех военных игр, регулярно проходивших в Европе аж до 1993 года, была отработка действий на начальном этапе войны с Советским Союзом и армиями Варшавского договора с переброской американских войск через Атлантический океан, развертыванием их и выдвижением в Западную Германию. Причем сценарии, по которым разворачивались «боевые действия» год от года, подразумевали, что наступление начинают именно «советы». Однажды, а именно в 1983 году, войсковые учения Reforger и последовавшие почти сразу за ними командно-штабные Able Archer едва не закончились реальной ядерной войной…

СССР и Организация Варшавского договора исчезли из планетарных военно-политических раскладов 30 лет назад. А Reforger — не исчез. Просто сменил название на «Защитника Европы». И от кого США и НАТО готовятся защищать Старый Свет — отлично понятно. Противник остался прежним, а готовящаяся игра мускулами обещает стать самой масштабной со времен окончания холодной войны. Отработка военных действий против якобы напавшей на кого-то там России развернется на территории 12 стран — от Прибалтики до Балкан, а задействовано в ней будет порядка 31 тысячи солдат из 26 государств НАТО и ее партнеров.

По такому случаю в Пентагоне решили даже пока отложить в сторону решение Дональда Трампа и попридержать в Германии 12 тысяч американских бойцов, которых должны были оттуда вывести. Напротив, из самих Штатов в Европу будут перекинуты подразделения 1-й кавалеристской дивизии, часть 82-й воздушно-десантной дивизии и 53-я пехотная боевая группа нацгвардии. Итого: силы, включающие в себя и не принимающие непосредственного участия в маневрах подразделения, будут представлять из себя ударный кулак из 40 тысяч военнослужащих при 15 тысячах единиц техники, в том числе и стратегической авиации. И вся эта «красота» — в непосредственной близости к российским границам. И, что интересно, к украинским тоже.

Россия традиционно на тормозах эти натовские игрища не спускает. Еще в начале апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной заявил буквально следующее:

«В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки. Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений».

Что это значит? А значит это вот что: в апреле вооруженные силы Российской Федерации проводят более четырех тысяч учений всех уровней, во всех военных округах, на Северном флоте, а также в Заполярье, на Курилах и на Камчатке. Но в контексте данного материала особенно значимым является переброска к западным границам двух армий и трех соединений ВДВ. Причем всего за три недели!

А теперь представьте картину: группировка НАТО, развернутая на широченном фронте от Балтики до Черного моря и готовая начать крупнейшие за прошедшие 30 лет учения.

Российская армия, благодаря «внезапной проверке» фактически приведенная в состояние полной боевой готовности.

А между ними — Украина, практически похоронившая Минские договоренности и Донбасс, где обстрелы со стороны вооруженных украинских формирований не прекращаются даже после «вегетарианских» заявлений Киева о его нежелании проливать кровь мирных жителей.

Чтобы убедиться в собственных опасениях по поводу подобной «расстановки фигур на доске», я позвонил военному эксперту журнала «Арсенал Отечества» Алексею Леонкову, который хоть не развеял мои страхи, но, по крайней мере, обозначил условия, необходимые для обрушения мира в пропасть.

«Украина войска не отводит. К тому же, появляется информация о том, что в результате переговоров Зеленского с Эрдоганом на Украине будут задействованы наемники — по сценарию Нагорного Карабаха. Нужен casus belli! Любой! Он может быть в виде каких-то провокационных действий, а Украина — мастер изображать, что Донбасс, например, сам себя обстреливает. Ей не составит труда изобразить, что какое-то подразделение попало под мощный огонь со стороны Донбасса. И чтобы это было зафиксировано на камеры. В идеале, чтобы там оказались корреспонденты того же CNN и сами чудом выжили, а может, и не выжили».

Таким образом, первым условием для начала войны, по словам Алексея Леонкова, является организация провокации. Вторым — активизация работы средств радиоэлектронной борьбы, которые будут прикрывать развертывание войск и их окончательную подготовку к броску. Третьим условием эксперт назвал изменение интенсивности полетов разведывательной авиации.

«Если интенсивность растет, — пояснил мой собеседник, — а потом резко снижается практически до нуля, это говорит о том, что необходимая информация собрана, идет ее анализ, а единичные полеты будут лишь фиксировать неизменность обстановки. Если эти три фактора сложатся — произойдет то, на что толкают Украину».

Слова же Джо Байдена о том, что США не будет поддерживать Украину, если она самостоятельно ввяжется в боевые действия, Алексей Леонков посоветовал понимать следующим образом: американцы ее не поддержат, если она ввяжется и не оправдает оказанного ей доверия. То есть не выполнит те боевые задачи, которые поставят ей сами США.

А количество обстрелов со стороны ВСУ, между тем, неуклонно увеличивается, что говорит обо всем, кроме мирных устремлений киевских марионеток, не понимающих, куда всех нас может столкнуть их глупая ошибка.