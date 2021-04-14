Актриса Анна Цуканова-Котт вышла в свет с трехлетней дочерью

Москва, 14 апреля. Известная российская актриса Анна Цуканова-Котт впервые вышла в свет с трехлетней дочерью Леей от режиссера и сценариста Александра Котта.

Звезда сериалов «Мажор» и «Царевна Лягушкина» опубликовала в Instagram серию снимков с очаровательной светловолосой малышкой. Анна и Лея позировали для журналистов на одном из модных мероприятий.

«Светские львицы», — шутливо подписала снимок актриса.

Супруга режиссера выбрала стильный серый пиджак оверсайз в клетку, белую водолазку и юбку в тон. Она подчеркнула стройные ноги высокими белыми сапогами. Рядом с 31-летней актрисой стояла Лея в нежном розовом платье и теплых коричневых уггах.

Анна Цуканова-Котт родила младшую дочь летом 2019 года. Беременность для артистки проходила легко, поэтому она продолжала работать. После рождения Леи звезда кино решила не показывать ее общественности. У звездной четы есть старший сын Михаил, которому в этом году исполнилось 13 лет.

Ранее сообщалось, что Цуканова-Котт необычно поздравила мужчин с 23 Февраля. Она опубликовала снимок, на котором позирует в одних трусах и прикрывает руками грудь.