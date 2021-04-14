«Настоящий рок-н-ролл»: звезда сериала «Универ» поздравил коллегу с днем рождения

Актриса из сериала «Универ» и «СашаТаня» Лариса Баранова празднует сегодня, 14 апреля, свой 39-й день рождения. Именно на съемках этих двух проектов артистка познакомилась с коллегами Андреем Гайдуляном, Валентиной Рубцовой, Алексеем Климушкиным и другими.

Баранова не раз признавалась, что они дружат не только на экране, но и в жизни. Несмотря на то, что актеры живут в разных городах, они созваниваются и встречаются, когда все оказываются в столице.

Российский актер Алексей Климушкин в интервью ФАН поздравил Ларису Баранову с днем рождения.

«Лариса, дорогая, я тебя обожаю. Настоящий рок-н-ролл, который ты внесла в нашу богадельню, — это очень здорово. Поэтому пускай музыка рока будет всегда с нами, и ты тоже всегда будешь вместе с нами. С днем рождения, дорогая. Здоровья тебе и твоим близким», — поделился пожеланиями актер.

Ранее Валентина Рубцова поздравила коллегу Ларису Баранову. Она сказала, что благодарна профессии за знакомство с актрисой.